En Misantla el PAN está en contra de que quiten fideicomiso del FONDEN

octubre 8, 2020

Arquímedes González/Misantla. Tras darse a conocer que el fideicomiso que se destina al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), seria desaparecido, en esta ciudad de Misantla, Rolando Sosa González, dirigente municipal del Partido Acción Nacional, consideró que esto es preocupante, pues el municipio está dentro del altas como municipio en zona de peligro, y estos recursos siempre han sido aplicados en administraciones pasadas.

Entrevistado en la casa PAN Misantla, el dirigente del blanquiazul expresó que esta determinación que tomaron los legisladores federales, que en su mayoría es la bancada de MORENA traerá consecuencias que podrían afectar al municipio misanteco, considero que esta región representa una zona de peligro, por tener arroyos y ríos de respuesta rápida, así mismo de que en su mayoría las vías de comunicación son serranas, al tiempo de que se suscite un fuerte meteoro climatológico sobrevienen deslaves, y algunos poblados que están en las faldas pueden ser afectados.

Dijo que el FONDEN se concibió como un instrumento financiero enfocado en proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia con el objetivo de responder de manera inmediata a las necesidades de la población afectada por un fenómeno natural.

“Es muy preocupante que el gobierno federal, no tenga conocimiento de que en el municipio de Misantla, estamos en zona de riesgo, en un riesgo total, cuando llueve o viene un huracán de alta potencia, estamos muy desvalidos; lo que nosotros queremos en el partido de Acción Nacional de que esos recursos se sigan quedando, yo no se cual es la idea del presidente de la república de dejar sin fideicomisos, y más el FONDEN que es lo que más le pega a Misantla con los desastres naturales”.

Por último lamentó que las secretarías de Protección Civil Federal y Estatal, no vean las problemáticas que han pasado en el municipio de Misantla, pues tal parece que en su atlas de riesgo esta zona no está dentro de su mapeo, y esto es preocupante debido a que se han suscitado sucesos que no ha tomado cartas en el asunto y que no atienden.