En Misantla espacios deportivos continuarán cerrados

septiembre 3, 2020

Arquímedes González. Contrario a las actividades deportivas y sociales en la Ciudad de Martínez de la Torre, que se dio a conocer que será en la segunda quincena de este mes que se activen estas actividades José Manuel Cervantes Lagunes, director de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte (COMUDE) en esta ciudad de Misantla, aseguro que las instrucciones son concisas, no se dará apertura a los espacios deportivos.

“La semana pasada tuve una llamada por teléfono, del Instituto Veracruzano del Deporte donde nos dicen que todavía no, que todavía el estado de Veracruz, en las actividades físicas todavía están cerrados, no se han abierto ningunas ligas y torneos aún, estamos esperando que nos den de alta o que nos diga el Instituto Veracruzano del Deporte, que ya podemos iniciar y decirles aquí a las ligas que ya pueden iniciar, las gentes encargadas de ligas de aquí de Misantla, ya quieren abrir ya quieren empezar sus torneos, pero por el momento no se puede”.

Cervantes Lagunes, explicó que en las comunidades las personas deben de entender que estas actividades, no se están aprobando, debido a que pudieran registrarse personas con SARS-CoV2, tanto de la misma localidad o de alguna otra que llegue a la localidad, lo que sería un problema grave de salud pues en algunas comunidades en ocasiones no se cuenta con el traslado de pacientes enfermos en el momento.

“Nosotros tenemos el reporte que sí hay comunidades que echan sus ‘cascaras’, y que juegan sus partiditos, se les hace una invitación a que tomen en cuenta todo esto que no deben de hacer actividades en conjunto, no fiestas, no actividades deportivas, deben de cuidarse con su cubrebocas, lavado de manos, a mi punto de vista ya vamos saliendo de esto, pero aun nos falta, debemos de seguir a no dejarnos como nos pasó la otra vez, no hay que bajar las guardia y seguir con las medidas”.

Al no haber espacios abiertos, sugiere que los que se queden en casa es bueno que busquen tutoriales pro medio del internet, y sobre todo que esto lo hagan de manera familiar, pues esto ayudará a la familia como a los estudiantes que en la actualidad están tomando clases virtuales, sin embargo, sí apuntó que hay personas que hacen actividades en las orillas del casco de la ciudad.

“Hay personas que salen a caminar, rumbo a diferentes lugares, salen hacia El Pozón, otros al muro de contención, algunos rumbo al Tec, y así cada quien toman sus rutas, usan su cubrebocas, su sana distancia, lo hacen en bicicleta, son actividades que yo se que hasta el momento que están realizando, ahorita hablamos con los gimnasios que los mantuvieran cerrados, no te puedo garantizar si están completamente cerrados, pero si hablamos con ellos esperando que tomen sus medidas”.