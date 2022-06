En Misantla, Indira Rosales San Román se reúne con Panistas

junio 4, 2022

Arquímedes González/Misantla. Al mediodía de este sábado, en conocido salón social de esta ciudad de Misantla, la senadora por el estado de Veracruz, Indira Rosales San Román, sostuvo una reunión con PANistas de este municipio de Misantla, con la finalidad de generar unidad que es lo que se requiere de cara a los próximos trabajos electorales.

Dijo que el PAN en el estado de Veracruz es para un gran rato, sostuvo que con la dirigencia que encabeza Federico Salomón Molina, “tenemos un partido que busca hacer alianzas estratégicas, con liderazgos de todo el estado rumbo al 2024 y rumbo al 2025, estamos seguros que el Partido Acción Nacional es la mejor opción, y que somos la única opción real de hacerle frente al gobierno autoritario de MORENA”.

Rosales San Román, mencionó que la llamada reforma electoral, es una estrategia política a modo, donde los más perjudicados es la misma sociedad mexicana, “nuestro voto desafortunadamente a la reforma electoral, lo único que busca es seguir generando espacios a MORENA, es una reforma a modo que sería muy peligrosa para la ciudadanía y para la democracia, sabemos que podríamos tener mejoras a nuestro sistema electoral, al INE sobre todo, en ellos estaríamos de acuerdo a abrir una mesa de diálogo, el problema es que con MORENA es a su modo o no lo es, no dan pie a ella un verdadero intercambio de ideas que podamos construir una reforma para mejorar”.

Lamento que el gobierno federal, se haya ensañado con la población, al desechar diversos programas federales, “lo mas importante que debemos recordarle a la ciudadanía es que MORENA a eliminado de un plumazo, literal, programas importantes y fondos como lo es el FONDEN, fondos como el FORTASEG, que eran los recursos que venían etiquetados en materia de seguridad para cada uno de los municipios, para las policías municipales, que sabemos que un estado como Veracruz es uno de los temas mas lacerantes y preocupantes, tres, elimino también todos los programas para el campo, para toda la gente, digo los fertilizantes están carísimos, la verdad, debido a la inflación y no hay un solo programa que los apoye como lo había antes, elimino programas importantes como lo que era OPORTUNIDAES que apoyaba a miles de familias en todo nuestro estado, sobre todo aquí en la zona de Misantla, no hay proyectos para los ganaderos, el campo veracruzano está totalmente abandonado, y si a todo ello le sumas una verdadera crisis en el sistema de salud de nuestro estado, desaparece el Seguro Popular, que si tenia deficiencias sin embargo crean un INSABI que no tiene reglas de operación, que hoy la ciudadanía va a un hospital público y no sabe a qué tiene derecho, no hay medicinas ni siquiera para lo más valioso para nuestros niños”.

En este rubro, en fechas anteriores la misma senadora denunció públicamente que en la bodega de Xalapa, había más de 800 mil medicamentos oncológicos y de otro tipo, almacenados cuando los niños veracruzanos con padecimiento de cáncer, les hace falta.

El sueño de los justos aun no es visto por la justicia veracruzana, y para los medios de comunicación al igual, lo que rechazo; “es uno de los estado para ejercer el periodismo, lo acabamos de ver apenas unas semanas con la muerte de dos periodistas en el sur de nuestro estado, y aun es mas lamentable la forma en que el gobierno lleva a cabo sus investigaciones, no han tenido de alguna forma una sola victoria en el tema, no se ha hecho justicia para los periodistas muertos, desafortunadamente siguen señalando por señalar a supuesto culpables, bueno hasta se equivocan cuando deben detener a alguien”, dijo.