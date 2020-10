En Misantla se abren espacios públicos

octubre 2, 2020

Arquímedes González/Misantla. Este día de viernes en el transcurso de la tarde, se dio la apertura de espacios públicos en esta ciudad de Misantla, son tres los que la población misanteca podrá acudir con las medidas necesarias sanitarias, expuso Martín Mujica Martínez, titular de Protección Civil municipal de esta ciudad.

De los tres espacios que se cuentan en el casco de la ciudad, y estaban cerrados, es la plaza de la concordia y de la Unidad, la plazoleta central José María Morelos y Pavón, y la explanada del mercado Antonio M. Quirasco, a su vez los betuneros del parque central ya podrán atender a sus clientes con la debida precaución sanitaria.

“Ya está abierto el parque, la plaza de la concordia y el área del mercado, con la finalidad de que se dé por inicio de eliminarla limitaciones, para que la misma ciudadanía empiece a convivir con las recomendaciones de salud para esta pandemia, aquí lo que se trata de que la población ya empiece y se discipline a vivir con esta nueva modalidad, y tratar de reactivar todo, más que nada la economía del municipio que debe fluir y no se perjudique al comercio local como a las fuentes de empleo”.

Reconoció que la pandemia del SARS-COV2 continuará, sin embargo reconoce que el misanteco ha sido disciplinado en este aspecto, al tomar las sugerencia del sector salud, sin embargo expuso que aquellos que no usan el cubrebocas, es un detalle que no recae en la población local, dijo que en su mayoría son personas que llegan de otros municipios, que se sienten seguros que no tiene el virus y a estos son los que se les da la sugerencia de usar el cubrebocas, la sana distancia y lavado de manos.

Por otra parte, apuntó que, en el tema del kiosco, este reactivará sus labores para que también el concesionario, no sufra pérdidas y de esta forma sus fuentes de empleo puedan tener un sustento, ahí recalcó que se solicitara a los empleados como al encargado, que solo se atenderá a los clientes con cubrebocas, en caso contrario no se les podrá atender.

En el tema de campos deportivos, centros recreativos naturales y albercas, estos centros no se estarán abriendo aún, sin embargo, dijo que se está analizando las diversas propuestas que se tiene para que el alcalde pueda definir cómo se abrirán, pues en estos sitios también es un factor importante para la economía misanteca.

“Tenemos que seguir adelante con esto, aplicando las medidas de salud, tenemos que seguir adelante, de lo contrario vamos a entrar en una crisis económica, en el cual va a ser un problema mucho mayor que la pandemia”, dijo.