En moto o en transporte público, Sheinbaum supervisa operativo de la Linea 1 del Metro

julio 11, 2022

Carlos Guzmán/El Demócrata. Desde las primeras horas de este lunes, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisó el servicio de apoyo de transporte público para usuarios de la Línea 1 del Metro, ante el inicio de los trabajos para entregar la Nueva Línea 1, en las estaciones Pino Suárez, San Lázaro y Salto del Agua en donde dialogó con usuarios y coordinó acciones para agilizar la circulación de unidades.

La mandataria capitalina agradeció a los capitalinos por la paciencia ante las posibles afectaciones que estos trabajos puedan ocasionar y reiteró que se realiza una renovación al 100 por ciento de la Línea para garantizar la seguridad de los usuarios.

“No es una reparación, es una Nueva Línea 1; es decir, no es que se va a reparar una vía o se va a reparar un aparato o se va a cambiar algo en particular, no. Se saca todo del túnel y se vuelve a poner, se saca incluso lo que se llama el balasto, que son las piedritas que están en medio de los durmientes, es decir, se saca absolutamente todo y se vuelve a colocar todo nuevo. Entonces es realmente… por eso hablamos de una Nueva Línea 1 porque se cambia todo, incluidos los trenes”, precisó.