En nuevo video lanzan amenazas contra García Harfuch

julio 31, 2020

CDMX/AlMomentoMX. A través de un video, un grupo de hombres armados y encapuchados publicaron una nueva amenaza contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, quien recientemente se reincorporó a sus funciones después del atentado que sufrió el pasado 26 de junio. Lo acusan de favorecer a ciertos cárteles y tener vínculos con corruptos.

“Esto es personal contigo, no con el Gobierno y tú ya sabes con quién traes la bronca. Para que sepas, aquí seguimos buscándote y no quitaremos el dedo del renglón”, dice uno de los hombres, quien no se identificó ni al grupo que lo acompaña.

En el video aparecen ocho personas con la cara cubierta, vestidos de negro y con armas largas. Uno de los sujetos acusa al funcionario de beneficiar a diversos grupos criminales. También señala su presunta cercanía con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y sus vínculos con el caso Ayotzinapa.

En el mensaje de casi tres minutos y medio de duración, el hombre armado también señaló a García Harfuch de supuestamente pretender quedarse con el puesto del secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo Montaño, con la supuesta finalidad de “seguir apoyando al Z-40”, Miguel Treviño Morales, ex líder de Los Zetas.

“Este mensaje va dirigido para el pueblo de México. Conozcan más del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch“, dice el sujeto de la voz.

También lo acusa de apoyar a la Familia Michoacana, de utilizar a marinos como matones a sueldo contra integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de estar coludido con el robo de gasolina. Además, reiteró que el funcionario capitalino se sirve de su puesto político para llevar a cabo presuntas actividades ilícitas.