En pandemia el regidor Héctor lucra y no atiende reclamos

mayo 2, 2020

Redacción. Quejas son las que se están generando de nueva cuenta, contra el regidor Héctor López Sánchez, quien tiene la comisión de, turismo, comercio, mercados, rastros, agua potable y desarrollo social, debido a que aun en pandemia se le ha visto que esta ‘gestionando’ tanques para almacenamiento de agua y que, según su poco coeficiente intelectual, es para que en pandemia de Covid-19 no se padezca del vital líquido.

Un tema añejo y que los vecinos como ciudadanos, han estando reclamando es la solución a fuga de agua del cruce de las calles Lerdo con Pino Suarez, que cada que se suministra el agua entubada, son pulgadas que salen al arroyo vehicular, afectando a los transeúntes o establecimientos del sitio al paso de inconcientes conductores que salpican el agua.

Este malestar se ensancha, debido a que con fecha 22 de marzo, el flamante regidor escribió en su muro de Facebook, “en el mundo, existen casi tres millones de personas que no tienen acceso al vital líquido, y hoy más que nunca, es esencial lavarse las manos para contener la propagación del Covid19 y muchas otras enfermedades infecciosas”.

Debido a esto, la ciudadanía del lugar citado y algunos comerciantes, expresan que en vez de estar lucrando con la necesidad de la población, ofreciendo y vendiendo ‘Rotoplas’ que gestione ante la CAEV del Estado que los recursos que son destinados a la oficina operadora sean suficientes, y se pueda dar solución al problema añejo en la línea de conducción y de la red de agua en la ciudad, es un reclamo como indican, justo y que el regidor López Sánchez no ha desempeñado como debe ser su funciones.

Tan solo basta darse una vuelta los días martes, jueves o domingos en el lugar y que constate las pulgadas de agua que se desperdician, que bien la requieren en otros puntos de la ciudad, que deje a un lado la venta ferretera que solo es para que se infle el morral, como si el sueldo de regidor que no desquita sea de provecho para la ciudadanía.

“Si el cargo es grande ya que lo suelte, ya son dos años y no se le ha visto hacer nada en lo que es agua potable, y si hablamos de desarrollo social, esta es la muestra el solo esta para cortar listoncitos, aparece en las fotos, porque ni de turismo sabe nada, es mas ni hablar en publico sabe, que siga el ejemplo de otros regidores que si trabajan o que le hacen al cuento para codearse con al gente, dos años y no ha aprendido nada del presidente, que se debe de trabajar no calentar la silla, el alcalde se le ha visto hasta en las noches, pero a este ni en calendario”, expresaba una comerciante que solo dijo llamarse Verónica.