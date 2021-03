En pleno estiaje, tampoco hay agua entubada en Misantla

marzo 25, 2021

Arquímedes González/El Demócrata. Lamentable situación es la que se está palpando en la cabecera municipal y colonias, debido a la falta de agua entubada que no llega a las familias misantecas, que exigen que el vital líquido llegue ante la entrada del estiaje, y que en los próximos días se prevé este pueda recrudecer.

Ya son semanas que familias de diversos puntos de la ciudad, y colonias, han estado reportando la falta de agua entubada, situación que a la fecha no se ha podido resolver y esto afecta a las familias, según el problema radica que los trabajadores de la CAEV Misantla, se encuentran trabajando en al menos dos rupturas de la línea de conducción.

Esta grave situación que se da a conocer en diversos canales de comunicación, hace que los bolsillos de los ciudadanos deben de ser sacrificados, pues al menos las familias deben de desembolsar de 100 a 200 pesos según sea lo que necesitan de manera particular, y esto se agrava porque en ocasiones solicitan hasta tres veces a vendedores de agua en tambos que les surtan.

Con este tipo de problemas los usuarios inconformes de la cabecera municipal como de las colonias, buscan una solución a su falta de servicio, denuncien a Rodolfo Ramírez Sánchez titular de la CAEV Misantla, por ser un funcionario faltista y sin compromiso a su labor para apoyar a los ciudadanos que dependen de este vital líquido para sus hogares.

A esto se agrega la falta de comunicación con los usuarios, pues dictan que el funcionario no los atiende prefiriendo que sean sus subalternos los que deban lidiar con las quejas porque no les da la cara para dar solución a esta problemática, no existe una debida comunicación para que informe el estado que guarda la dependencia, además de que no se sabe a ciencia cierta la operatividad con que se maneja.