En Polanco reubicarán la estatua de Cristóbal Colón

septiembre 15, 2021

Redacción/Al MomentoMX. Después de tanta polémica, ya se definió dónde estará la estatua de Cristóbal Colón. El Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México aprobó, por unanimidad, reubicar el monumento de Paseo de la Reforma al Parque América, ubicado en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

A través de un comunicado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) informó que la aprobación se dio durante la IX Sesión Extraordinaria del Comité, en donde se consideraron y evaluaron más de 20 lugares para la reubicación de la estatua de Cristóbal Colón,

⇒ Al final, se seleccionó el Parque América “por ser un espacio que dignifica el valor artístico de la obra, en la tercera sección de Polanco en la avenida Horacio”.

El Comité de Monumentos indicó que entre otras características, se revisó que no hubiera afectaciones al medio ambiente, como la remoción de árboles; en términos de obra, que el peso no dañara al espacio a la redonda y que no hubiera afectaciones a las trazas urbanas.

⇒ Además de que la alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con los registros más bajos de vandalización, por lo que se consideró el lugar más idóneo para su conservación y preservación.

Se resaltó que después de recabar datos proporcionados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), encargado del levantamiento tanto del basamento como de la figura, se concluyó que se puede colocar al centro del parque del lado Este, con la finalidad de poder apreciar la belleza escultórica de la pieza.

La estatua de Cristóbal Colón es una escultura realizada en 1877 y catalogada como monumento histórico en 1956 por decreto presidencial. Desde su colocación, tuvo una serie de especulaciones sobre por qué había sido colocada en el lugar, pues tenía dos ejes fundamentales, uno referente a la visión europeizada en México.

⇒ En 2020, se creó el movimiento “Lo vamos a derribar” formado por colectivos para destruir dicha escultura, por lo que se retiró la estatua de Cristóbal Colón para comenzar los trabajos de conservación y posteriormente protegerla de más actos vandálicos.