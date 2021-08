En riesgo varias prestaciones a trabajadores de confianza del ISSSTE

agosto 17, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El paro nacional previsto para este martes a las 9 de la mañana se suspendió luego de que a nivel federal se estableciera una mesa de diálogo para destrabar el pago del bono de útiles escolares de 700 pesos para personal de confianza, sin embargo se mantiene en riesgo el pago de otras prestaciones como del Día de las Madres y Día del Empleado.

Así lo dio a conocer Nora Elsa Gallegos Rodríguez, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores del ISSSTE (SITISSSTE), quien señaló que en caso de que en la reunión del próximo 9 de septiembre del ISSSTE no se respete el pago de prestaciones por un monto cercano a los 10 mil pesos por trabajador, entonces sí se podría llevar a cabo el paro de trabajadores.

“Es el día en que la Dirección del ISSSTE sesiona, será cuando resolverá todas las peticiones, no solo la falta de pago de útiles escolares, si no también el pago del día del empleado, el apoyo del día de las madres, día del niño a todo el personal operativo de confianza, que a nivel nacional son 12 mil 500 empleados, en Veracruz son 222 agremiados”.

Gallegos Rodríguez aseguró que estos recursos se encuentran presupuestados cada año y se han entregado a los trabajadores de confianza, administrativos, médicos y enfermería, desde hace más de 30 años.

“Vamos a esperar hasta el 9 de septiembre, si nos dicen que no, procederemos a hacer el paro a nivel nacional como lo teníamos planteado, no se trata solo de útiles escolares, si no de otras prestaciones que las autoridades a nivel central dicen que no tenemos derecho, cuando tenemos más de 30 años recibiéndolas”.

Finalmente, dijo que se espera que en la mesa de diálogo se establezca este derecho de manera permanente y no se tenga que discutir por él cada ejercicio fiscal.