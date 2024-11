En seis años, SIOP hizo mil obras

noviembre 25, 2024

Isabel Ortega.- El titular de la Siop, Elio Hernández, explicó que en los seis años del gobierno de Morena se ejercieron 14 mil 565 millones de pesos, con los que se lograron consolidar un total de mil 71 obras; de esas 537 son de infraestructura carretera; 518 de infraestructura básica, y 16 de infraestructura para telecomunicaciones.

Los diputados locales del PAN Montserrat Ortega Ruíz, y de Movimiento Ciudadano, Adrián Ávila, observaron que el monto de lo que se gastó para generar infraestructura carretera solo corresponden al 1.75 por ciento del total del gasto que se realizó del 2018 al 2024.

A pregunta expresa del diputado de MC, explicó que a ocho días de entregar la dependencia estatal están pendientes de ejecutar 68 obras que se asignaron al mes de octubre y 38 obras que están en proceso de ejecución.

Adrián Ávila expuso que eso implicaba que 167 obras de infraestructura carretera, al menos en 106 están en proceso, lo que equivale al 63 por ciento de acciones programadas para el presente ejercicio, siguen pendientes.

Este año, dijo, ejerció 3 mil 700 millones, de ese total, mil millones se asignaron en el mes de octubre, pues algunos fondos se pueden aplicar hasta el mes de marzo del 2025, por lo que -aseguró- no habrá sub ejercicio.

“El presupuesto fue de mil 300 millones, con ampliación y refrendos del año pasado se lograron mil millones más y con ampliaciones y deducciones llegaron a 3 mil 700 y actualmente hay mil comprometidos, que se contrataron en octubre, y se tienen que ejecutar a marzo”

Dijo que a la fecha de los 3 mil 306 millones, están contratados 3 mil 265, pagados 2 mil 912 millones de pesos y se quedarán por ejercer 393 millones de pesos, que corresponden al 10 por ciento del dinero etiquetado.

“A nosotros nos dan, este año mil 700 millones, pero no es que lo tenga y el primero de enero ya tenemos los mil 700, no lo van suministrando mes con mes, a veces nosotros no podemos contratar al primero o segundo día la suficiencia.

El dinero se entrega conforme se va avanzando en la presentación de proyectos y la licitación, “estuvimos contratando todavía en octubre, debemos andar en 80 por ciento en global”

En una nueva ronda de preguntas comentó que se van a dejar 36 obras pendientes, algunas se podrán pagar hasta el mes de marzo del 2025, “es la programación que se va a teniendo, no hay retrasos, las obras están en el término contractual”.