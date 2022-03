En Torre Pediátrica niegan operación a niña con tumor cerebral

marzo 30, 2022

Eda Sentíes/Veracruz.- Luciana, de 8 años de edad, fue diagnosticada con un peligroso tumor cerebral hace un mes, por lo que requiere una operación de urgencia para poder extirparlo, sin embargo la Torre Pediátrica de Veracruz, donde se encuentra hospitalizada, no cuenta con los recursos necesarios para llevarla a cabo.

La madre de Luciana, Tania Espinoza, comenta que el neurocirujano está dispuesto a realizar la intervención, pero hace falta un médico intensivista, ya que la terapia intensiva después de la cirugía es fundamental para su recuperación exitosa. Por su parte, la subdirectora de pediatría, Rosalba Bretón Alcantara, argumentó que el nosocomio no puede arriesgarse a realizar una cirugía de esta magnitud y sugirió a la familia de Luciana pedir por un milagro para su hija.

“Lo que dicen los médicos es que es un tumor que esta alojado en una zona de su cerebelo donde están todos los nervios, es d muy alto riesgo y el medico me dijo que tiene una enfermedad muy grave, podría realizar la cirugía, pero que no había los recursos necesarios y si realmente el hospital carece de recursos (…) ellos no tienen un medico intensivista y eso es muy importante (…) se hablo con la directora y ella no quiso, que no iban a arriesgarse y me dijo que las madres buscamos un milagro para los hijos y que tenia que entender que la situación

De manera privada esta operación cuesta más de 500 mil pesos, dinero con los que no cuenta la familia que poseen un negocio propio, pero desde hace más de 20 días tienen cerrado debido a que la pequeña está hospitalizada.

Tania, pidió al gobernador y a las autoridades de salud canalizar a su hija a otra institución donde puedan practicarle la operación, ya que la esperanza de vida de Luciana es de solo 6 meses.

“Estoy desesperada, porque la vida de mi hija corre peligro, cada día esta enfermedad la puede consumir, lo único que yo le pido al gobierno es que si en este hospital no están dispuestos a poner los recursos que me trasladen a un hospital donde sí tengan los recursos para darle una esperanza a mi hija”, dijo.

Tania, reiteró las malas condiciones en las que se encuentra la Torre Pediátrica, donde no hay medicamentos, no hay doctores y el techo del pabellón infantil se cae a pedazos y está cubierto de moho.