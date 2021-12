En Veracruz aplicarán todo el peso de la ley contra alcaldes corruptos

diciembre 7, 2021

Yhadira Paredes/El Demócrata. A menos de 25 días de que asuman sus cargos como presidentes municipales en la mayoría de los 212 municipios veracruzanos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, les advirtió que en su administración no habrá impunidad, mucho menos, pretextando el fuero constitucional que obtendrán a partir del 1 de enero.

Y es que, les dijo, se equivocan aquellos que creen que algún partido político los iba a proteger, pues ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni su gobierno hará complicidades para protegerlos.

“Quien cometa un delito será puesto ante un juez, será buscado y se hará justicia a las víctimas, no habrá impunidad, se va a castigar caiga quien caiga (…) nosotros actuamos parejo”.

García Jiménez, agregó, que no habrá impunidad, que suene claro y lejos a los 212 munícipes electos, no habrá impunidad, no se confundan, y si alguno está pensando que entrando como alcalde, una vez que entre tendrá fuero, que no se olvide que hay una nueva conformación que tiene mayoría casi calificada en el Congreso del Estado.

Finalmente, además destacó que están coordinados entre los tres poderes de gobierno y la Fiscalía General del Estado para que no exista impunidad.