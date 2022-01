En Veracruz hay más delitos por las malas estrategias federal-estatal: Alejandro Hope

enero 18, 2022

Redacción/Xalapa.- El experto en temas de Seguridad, Alejandro Hope, platicó para En Contacto sobre la situación de Veracruz desde su perspectiva.

“Veracruz empezó con un año muy complicado con la masacre en Isla, luego los 9 cadáveres arrojados, luego accidentes en Xalapa… esto revela un problema más general que no se reduce a Veracruz, sino que no hay una política federal para la disminución de los delitos… no hay inversión en ese tema y esto genera una impunidad estructural… que lo tienen Veracruz y muchas otras entidades”, sentenció.