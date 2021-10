En Veracruz no ha disminuido la pobreza: CAP

octubre 17, 2021

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. El Congreso Agrario Permanente (CAP) criticó las declaraciones del titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el estado de Veracruz, Guillermo Fernández Sánchez en las cuales aseguró que los índices de pobreza en la entidad han disminuido.

En ese sentido, el representante de la Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP), Luis Gómez Garay afirmó que estos dichos sólo pueden ser emitidos por alguien que no conoce la realidad que enfrentan miles de familias que diariamente trabajan en el campo en la búsqueda de poder satisfacer sus necesidades más básicas.



«El no vive en el campo, sólo recibe los reportes de que no pasa nada en su oficina y eso pasa cuando te aislas en una burbuja y te abstraes de lo que pasa en el campo suceden estas cosas, yo creo que hay muchísimo por hacer y debería tenerse una mejor evaluación de lo que sucede en las comunidades rurales», indicó.

Asimismo, Gómez Garay lamentó que existan funcionarios que «vivan en una burbuja», principalmente aquellos encargados de dependencias cuyo objetivo es promover el desarrollo de la entidad y ayudar a que las familias puedan salir adelante, pues dijo que si ellos no son conscientes de la realidad, difícilmente podrán incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de los veracruzanos que viven en situaciones de pobreza.

Finalmente, agregó que temas como la inseguridad son tan solo una muestra de que las cosas no van avanzando como deberían y por tal motivo reiteró la importancia de continuar trabajando hacía una real atención a las problemáticas que diariamente enfrenta la ciudadanía.