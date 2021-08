En Veracruz no se prevé paro de gaseras como en otros estados

agosto 4, 2021

Yhadira Paredes/El Demócrata. Ante el anuncio en cuando menos cinco estados de un paro de empresas concesionarias de gas LP, el delegado de los programas para el Desarrollo del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara descartó que haya una suspensión del servicio en la entidad.

Lo anterior luego de que el gobierno de la república creó un programa de Gas Bienestar para distribuir el hidrocarburo a un menor precio que en el mercado y luego de que la Comisión Regulatoria de Energía emitiera una lista de precios máximos por litro del gas, lo que no cayó nada bien a los empresarios gaseros.

“Se busca que haya negocios que estén funcionando al amparo de la ley, lo que no se vale es que haya gente que se beneficie de acuerdos políticos, de la corrupción, porque el gobierno interviene”. Rechazó que haya actualmente algún paro y no cree que ocurra pues podría mermar las ganancias de las gaseras.

“No, no, no, y ni creo que ocurra porque no merman las ganancias de las gaseras. Hasta donde tengo el reporte hay abasto de gas, y esperemos que siga porque es un bien importante para la población, porque todo se hace en el marco de la ley” finalizó.