En Veracruz seguirá uso obligatorio de cubrebocas

marzo 14, 2022

Yhadira Paredes/El Demócrata. A pesar de que la llamada cuarta ola de contagios va de salida y no se han reportado fallecimientos en la entidad en las últimas horas, el uso del cubrebocas seguirá siendo obligatorio en espacios públicos y privados, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Lo anterior luego de que se diera a conocer que en la Ciudad de México y Nuevo León se estudia ya la posibilidad de no hacer obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos, el mandatario señaló que en la última reunión con el Comité de Salud se decidió que se mantuvieran las medidas de prevención sanitarias.

“Tuvimos una sesión del Comité Técnico de Salud y confirmamos que la cuarta ola va de salida; sin embargo, el contagio continúa, no se ha acabado, aún tenemos defunciones, este fin de semana no hubo, entonces eso es alentador tener estas noticias y lo que sí acordó, no es una cuestión mediática, ni observación personal de la pandemia, debe ser una decisión de los especialistas”.

En ese sentido, se decidió mantener las medidas sanitarias de acuerdo al semáforo epidemiológico, sin división de espacios públicos o cerrados, aunque consideró que en algún momento podría suceder.

“Va a suceder, en algún momento, pero no podemos tomar esta medida sin atender lo que opinan los especialistas, esto es lo que hemos dicho durante toda la pandemia, no hemos dejado de reunirnos y tener el pulso de como va la pandemia”.