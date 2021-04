En Veracruz solo se aplicarán segundas dosis aclaró sector Salud

abril 15, 2021

Yhadira Paredes/El Demócrata. Este jueves inició la aplicación de segundas dosis de vacuna anti covid en el Puerto de Veracruz, única y exclusivamente para aquello mayores de 60 años que se aplicaron la primera, aclaró el director de Salud Pública de los Servicios de Salud de Veracruz, Salvador Beristaín Hernández.

En ese sentido, hizo un llamado a los adultos mayores porteños que si no tienen la primera dosis no acudan a los centros de vacunación pues no tendrán acceso al biológico.

“Vamos a poner segunda dosis a todos aquellos adultos mayores de 60 años que se hayan aplicado la primera dosis en la pasada jornada, es importante que si usted es un adulto de 60 o más años, residente del municipio del puerto de Veracruz que por cualquier circunstancia no recibió la dosis en la pasada ocasión, sepa que en esta ocasión solo vacunaremos con segundas dosis”.

El funcionario estatal dijo que ante dudas o inquietudes de cuándo se podrán vacunar se pueden acercar a los módulos de vacunación para pedir la información.

Asimismo, dio a conocer los centros de vacunación que se pusieron en operación este jueves en el puerto: Centro de Salud de Las Bajadas, Escuela Secundaria Federal “José Martí”, Escuela Primaria Matutina “Nicolás Bravo”, Escuela Secundaria “Concepción Lozada Prieto”, Club de Leones, Centro de Salud “Virgilio Uribe”, Centro de Salud “Granjas de Río Medio”, Centro de Salud “Reserva Tarimoya”, Centro de Salud “Vargas”, Conalep Número 2 y Centro de Salud “Delfino Victoria”, Centro Integrador Dos Lomas, Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, Club Naval, Auditorio Benito Juárez, Tecnológico de Veracruz.

Finalmente, Benjamín Beristaín recordó a la población que tienen que llevar su identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y el comprobante de aplicación de la primera dosis.