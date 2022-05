En Xalapa hay un gobierno cercano y de puertas abiertas: Ricardo Ahued

mayo 4, 2022

Redacción/El Demócrata. En la capital, tenemos un gobierno de puertas abiertas que escucha y atiende a la gente, aseguró Ricardo Ahued Brdahuil, al presidir una jornada de audiencias ciudadanas en el patio central del Palacio Municipal.

A la fecha, se tiene registro de 12 mil 340 atenciones a ciudadanos, cifra que sigue en aumento y que abarca temas de electrificación, infraestructura vial, hidráulica, solicitudes de empleo y otras necesidades que merecen ser conocidas y escuchadas por la autoridad municipal.

“Venimos a atender a los ciudadanos, como lo hemos prometido y damos seguimiento a todas las peticiones, mi gobierno es de puertas abiertas y de cercanía con los xalapeños”, dijo.

Respalda propuesta para disminuir costo de Libramiento de Xalapa.

Ahued Bardahuil, reiteró que su administración respalda completamente la propuesta de disminuir el costo del peaje del libramiento de Xalapa.

Reconoció que hay una demanda añeja de los sectores empresariales ante el elevado precio para circular por el libramiento, lo que ha hecho que el aforo vehicular por la avenida Lázaro Cárdenas se incremente considerablemente dañando su pavimento y provocando graves accidentes ocasionados por las unidades pesadas que transitan por ella.

De esa forma, confirmó que ya fue invitado a participar en las mesas de negociación para intentar bajar la cuota del libramiento de Xalapa.

«Ya estamos convocados, ya me llegó la invitación, a la cual acudiré con mucho gusto; hay una demanda añeja de los sectores empresariales donde rechazan el elevado costo del peaje, lo que está provocando más tránsito por Xalapa, el rompimiento del concreto de la avenida Lázaro Cárdenas. los constantes accidentes, y el aforo vehicular que es tremendo».

Por lo que celebró que se esté buscando un acuerdo con la concesionaria COPEXA, la empresa a cargo del libramiento, para que con la disminución de la cuota más transportistas y automovilistas lo tomen en vez de tomar el tramo carretero desde Emiliano Zapata hasta Banderilla atravesando la ciudad por la avenida Lázaro Cárdenas.

Señaló que disminuir el costo tendría beneficios para todos en la ciudad pues ayudaría a disminuir los accidentes y el aforo vehicular en Xalapa.

Asimismo, expuso que la Dirección General de Transporte del Estado está vigilando y apoyando para que los tráileres y camiones de carga pesada no circulen por Xalapa en los horarios no permitidos.

«Lo está haciendo Transporte del Estado, ellos tendrán que responder la estadística que tienen de control, no es cosa del Ayuntamiento, ahorita nos hace mucha falta porque empezamos a reparar algunas zonas de la avenida Lázaro Cárdenas».

Para finalizar Ahued Bardahuil detalló que la rehabilitación de Lázaro Cárdenas se está haciendo con mezcla de asfalto caliente para que tenga mayor durabilidad y soporte, por lo que el reducir la circulación de tráileres y unidades pesadas para que se vayan por el libramiento ayudará mucho a la conservación de dicha vialidad que es vital para la ciudad.