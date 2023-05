En Xalapa no haremos sombra con el sol, no es brujería se trata del Día Cenital

mayo 18, 2023

Yhadira Paredes | Xalapa, Ver.- Hoy no haremos sombra con la luz del sol, pero no se debe a que se acabará el mundo, no, se trata de un fenómeno astronómico normal conocido como Día Cenital que se presenta cada año, explicó Federico Acevedo Rosas, Jefe de Departamento de Pronósticos Meteorológicos y Estacional de la Secretaría de Protección Civil del Estado.

“Esto es cuando el sol en su movimiento aparente, la Tierra en su movimiento aparente poco después del mediodía llegue a estar justamente sobre nuestra cabeza y esto provoca que nosotros no hagamos sombra”.

Así que no se espante, nadie se ha llevado su alma, si tiene oportunidad puede hacer la prueba después de la una de la tarde de hoy.

“Si no hay nubosidad, se paran pueden ver que la radiación solar que llegue a ustedes o un poste verán que no hay sombra, es debido al día Cenital. Hay dos días Cenitales y van a variar de acuerdo a la localidad, los que están más al norte será en próximos días, los que están más al sur, ya tuvieron su día, el sol seguirá avanzando aparentemente”.

El próximo día Cenital será el 24 de julio en la capital del estado, adelantó el meteorólogo veracruzanos, quien advirtió que no tendrá que ver con que haga mucho calor, es un fenómeno particular que hace que los objetos o los seres humanos no hagan sombra.