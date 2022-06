En Xalapa podría aplicarse seguro para familias afectadas por lluvias: Ahued

junio 21, 2022

Regina Montes/Xalapa, Ver. En Xalapa podría contratarse un seguro para apoyar a las personas que resulten afectadas por las lluvias afirmó el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil.

Sin embargo, dijo que antes tendrá que revisarse y presupuestarse y posiblemente pudiera aplicarse el siguiente año.

«Estamos revisando para hacer en el programa anual y el presupuesto el fondeo de un recurso que permita pagar esos gastos o esa inversión o ese seguro. Hoy cumplimos con los seguros que están ahí, de seguro de vida personal o de vehículos, el otro hay que evaluarlo bien».

Refirió que puede suceder que se pidan algunos requisitos con los que no cuente la población en vulnerabilidad y no se logre apoyarlos.

«Y donde hay más riesgo es donde no tienen título de propiedad o es un proceso donde el terreno está a nombre de un tercero y cuando hay esto, el seguro dice es que no le puedo pagar los daños a alguien que no tiene un documento que avale que es su propiedad».

Ante esto, expuso que se tiene que llegar a un acuerdo con los seguros para que el que tenga la posesión del asentamiento sea sujeto a este beneficio, lo que tendrá que revisarse.

«Habremos de checarlo me parece que es bueno porque también traería mitigación para los problemas de mucha gente, pero tenemos que revisar con las aseguradoras para que no exenten a familias que tienen alguna desgracia, que son las más vulnerables y un seguro que deje fuera a los más vulnerables, como que no sería tan seguro, pero lo vamos a revisar».