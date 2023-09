¡Encampañados!

septiembre 29, 2023

¡Virgen del perpetuo socorro! Todavía no hay ni candidatos ¡Vaya! Que las campañas no han empezado formalmente y el ambiente político en Veracruz, está incendiario a mas no poder.

Y es que ayer la aldea, amaneció con lonas, tipo crimen organizado; colgadas y muros pintados, en varios puntos de la ciudad, que decían: ¡No a la zacatecana! ¡Fuera Nahle! En franca y cínica alusión, a las aspiraciones de la señora Norma Rocío Nahle García, quien nació en Zacatecas y lleva muchos años viviendo en Coatzacoalcos.

Doña Rocío Nahle, aspira a convertirse en Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, por el método de la encuesta, para posteriormente convertirse en candidata por la alianza Movimiento de Regeneración Nacional-Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, al gobierno del estado de Veracruz y esas lonas traen todo el sello de un conocido funcionario del gobierno estatal veracruzano, que se lleva recio con sus pares y goza entre su repertorio, de esta y otras tretas y triquiñuelas del mismo o peor calibre.

Quizá pensemos en este funcionario, puesto que es el más rudo de los morenos y tiene un largo historial de travesuras como esa en su haber, además de que hace muy poco, montó tremenda campaña de promoción personal, así que en una de esas, las lonas y muros en contra de Rocío Nahle, son los remanentes de su campaña, con rumbo al gobierno estatal.

En fin, que me resulta todo un enigma imaginar, como es que el querido personaje chocarrero, se inscribió para participar en la encuesta del MORENA, de dónde saldrá el candidato al gobierno de Veracruz ¿Será que trae detrás alguien muy poderoso que lo apoya? O ¿Es el puritito ego? Lo que lo hace pensar, que tiene popularidad y aceptación entre el pueblo veracruzano, si la realidad es que todo mundo le tiene miedo, porque dicen que es de lo que el diablo empeñó un día y nunca juntó para recuperar.

Cosas de la vida y menudencias

¡Virgen santísima! Con Pepe Yunes, quien a posta de su informe de resultados como diputado federal, ha lanzado una serie de spots de radio maravillosos, que tienen más pinta de campaña con rumbo al gobierno estatal, que otra cosa, sin embargo, la realidad es que siento feo, el muchacho no es mal intencionado, ni mala gente, solo que su tiempo de ser, ya pasó y tal vez lo mejor sería, que luego de todas esas campañas en las que ha participado, con toda esa experiencia acumulada, debería montar un gabinete de comunicación política y olvidarse de ser gobernador, finamente ¡Lo que un día no fue, no será! Es lamentable, que siga insistiendo.

¡No bueno! Con Dante Delgado, quien como primer criterio en la selección de candidatura, posteó un video en su X y señaló “ Que sea una persona que sí escuche a la gente” ¡Válgame Dios! Con su descubrimiento y puso su número de WhatsApp… ¡Ámonos recio!

El joven Zepeta, ha dicho que finalmente fueron 20 mujeres, 27 hombres y un no binario, los inscritos para participar en la selección que los llevará a la encuesta, para seleccionar al Coordinador o Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, así que el día de ayer, pasaditas las 7 de la noche, se reunió el Consejo Estatal del MORENA, en donde serán definidos dos hombres y dos mujeres, que podrán participar en la encuesta interna. Luego, la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas del Morena, tendrán la facultad de proponer a otros dos aspirantes; un hombre y una mujer, para sumar en total seis contendientes y de ahí ¿Adivinen quién saldrá?

Mi cariño y solidaridad con mi amigo Eduardo Blanco Guillaumin, su esposa Verónica Rechy y sus tres niños, la pérdida de don Rafael Blanco es muy triste, reciban un abrazo con cariño y mi corazón con ustedes.

¡Ay mis hermosos! Para hoy sabremos seguramente, quienes serán esas 4 personas de las que habrá de salir el candidato o candidata, por la coalición MORENA-PT-PVEM en la elección del 2024, para el gobierno de Veracruz, pasen un lindo fin de semana y nos leemos el lunes.