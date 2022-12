Encuentran escultura dual en la zona arqueológica de Oxkintok

diciembre 21, 2022



Redacción Xalapa.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), encontró en la zona arqueológica de Oxkintok, la primera escultura de carácter dual recuperada en este sitio.

El monumento fue descubierto en el marco del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del INAH, llevó a cabo en acompañamiento a las obras de construcción del Tren Maya.

El arqueólogo del Centro INAH Yucatán y director del proyecto Oxkintok, Luis Pantoja Díaz, explicó que se trata de una efigie cuya dualidad radica en contar dos representaciones, un hombre y un falo.

Describió, “Por el lado frontal, se observa a un hombre desnudo, con rasgos anatómicos desproporcionados que alargan su torso y dan a su abdomen una apariencia flácida, y por la parte posterior, la representación de un falo, donde los glúteos del individuo pueden interpretarse como los testículos, y dos comisuras a la altura de los hombros asemejan un glande”.

El arqueólogo explicó que la pieza no puede asociarse con deidad alguna, ya que no presenta atributos suprahumanos distinguibles. Además, dado que no se hallaron los elementos faltantes de la cabeza y los pies, señaló que la escultura fue rota intencionalmente, para marcar el fin de su ciclo o asociarla a la renovación o abandono del espacio donde fue descubierta. A este nuevo descubrimiento, los arqueólogos lo denominaron Estructura DZ-7 del Conjunto Arquitectónico Dzib.