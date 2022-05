Encuentran frascos de veneno junto al cuerpo de Yolanda Martínez

mayo 10, 2022

Redacción/Al Momento. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que junto al cuerpo de Yolanda Martínez se localizaron dos recipientes de veneno, que podría haber ingerido la joven ocasionándole la muerte.

El vicefiscal Luis Enrique Orozco informó que se trata de dos recipientes, uno con la leyenda peligro y otro recipiente con el nombre Control 24E, que es una sustancia que se utiliza para el control de plagas. Por lo que se estarán realizando pruebas para comprobar si la joven habría ingerido estas sustancias.

El funcionario resaltó que aún no se ha terminado con la autopsia de Yolanda Martínez, por lo que todavía se desconocen las causas de su muerte. Pero reveló que colaborarán con especialistas internacionales para esclarecer qué fue lo que sucedió en el caso de la joven de 26 años, quien fue vista por última vez el 31 de marzo pasado.

Luis Enrique Orozco indicó que en la bolsa de Yolanda se encontraron todas sus pertenecías, incluida una tarjeta bancaria y dinero. Añadió que el cadáver estaba boca abajo, ligeramente recostado hacia un lado; no se han encontrado fracturas ni lesiones en el cuerpo. Sin embargo, no se han podido establecer las causas de muerte porque las condiciones del cuerpo no son las óptimas.

El cuerpo de Yolanda Martínez fue localizado, la tarde del domingo, en un predio de la colonia Los Huertos, en el Ayuntamiento de Juárez. La joven se encontraba desaparecida desde el pasado 31 de marzo cuando salió de casa de su abuela en el municipio de San Nicolás a buscar trabajo y ya no regresó.

La noche de este lunes, el padre de Yolanda, Gerardo Martínez, acudió a reconocer el cuerpo; ahí, indicó que buscará que también se le ejecute una autopsia de forma particular. Al mismo tiempo, agradeció a la población y voluntarios que colaboraron para encontrar a su hija en las pasadas semanas.

En tanto, tras la confirmación de la muerte, el gobernador Samuel García lamentó la situación y envió sus condolencias, al mismo tiempo que pidió a la Fiscalía que lo más pronto posible se esclarezcan todas las líneas de investigación y se utilicen todos los recursos para que la familia de Yolanda Martínez y la población neoleonesa en general conozca la verdad de lo que sucedió con ella.