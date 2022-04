Encuentran vestigios arqueológicos de 1500 años de antigüedad en Río Medio, Veracruz

abril 27, 2022

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. Vestigios arqueológicos que datan de hace 1500 años fueron encontrados en el fraccionamientos Lomas de Río Medio 4, en el municipio de Veracruz cuando se realizaban excavaciones para una construcción.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se trata de vestigios culturales producto de la presencia humana anterior a la llegada de los conquistadores y detalló que son del periodo clásico-tardío entre 450 y 950 de nuestra era.

Se trata de pedazos de cara, brazos y accesorios que de acuerdo con los expertos estas piezas pudieron ser ofrendas de un probable cementerio perteneciente a las denominadas culturas del centro de Veracruz.

Florentino Vela Morales, vecinos de la zona, fue quien descubrió las piezas mientras realizaba ejercicio en el lugar y lo reportó al INAH.

“Aquí fue donde me encontré el vestigio, antiguo ya verificado por el antropólogo y queríamos hacer referencia, mis familiares tenían interés en que se diera a conocer, siempre venia yo, caminaba y en las rocas esas me ponía a hacer ejercicio ha hacer lagartijas y flexiones y en una de esas veo la carita y me llamó mucho la atención y hasta la llevaba con lodo, la lleve a la casa y ahí la limpiaron, se veía negrita, llamamos y mandamos mails al INAH y ya hasta que vinieron y confirmaron el vestigio”, dijo.

En el sitio siguen saliendo más piezas como cazuelas, por lo que el próximo viernes acudirá personal especializados para realizar el levantamiento de los vestigios y ponerlos a resguardo en el instituto para analizarlos.