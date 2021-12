Energías limpias son más propaganda que realidad: AMLO

diciembre 27, 2021

Redacción/Al MomentoMX. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se ha logrado avanzar en crear sustitutos y nuevas energías limpias, por lo que calificó que es más “propaganda” que realidad.

Señaló que existe un doble discurso en el llamado a combatir el cambio climático, pues al mismo tiempo también se está extrayendo más petróleo.

Indicó que su deseo es que ya no se utilicen combustibles fósiles, porque se trata de recursos no renovables y se debe de cuidar el medio ambiente, así como ser prudente en la extracción y no que se haga para obtener dinero.

Sin embargo, señaló que no se ha logrado avanzar lo suficiente para crear los sustitutos o las nuevas energías y es más la propaganda que los hechos, pues desde hace mucho tiempo se viene hablando de que ya no va hacer falta más petróleo e incluso se consume más.

“Hay inclusive hasta un doble discurso, muy hipócrita, porque se habla de que hay que enfrentar el cambio climático, pero se está promoviendo que se extraiga más petróleo, al mismo tiempo, por los intereses económicos que existen en el mundo”.

Comentó que hay Cumbres sobre cambio climático y al mismo tiempo países productores de petróleo están llevando a cabo acuerdos sobre si deciden producir más, al tiempo que hay una demora en la creación de las energías alternativas, por ejemplo los autos eléctricos, la automatización, la robótica; sin embargo todavía falta tiempo para que entren en funciones.