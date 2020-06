Enfermera de Moloacan «regaña» a los ciudadanos por no acatar las medidas de prevención

junio 30, 2020

Yhadira Paredes. Xalapa. La enfermera Priscila Guadalupe Ramírez Prieto, enfermera en el municipio de Moloacán, cuestionó a la población el hecho de no tomar en serio las medidas preventivas contra el Covid-19.

Como trabajadora en área Covid, en un mensaje que se difundió en la página oficial del Ayuntamiento de Moloacán para concientizar a la población sobre la pandemia, preguntó “¿qué les cuesta estar en su casa con su familia?”.

Y es que, dijo, es muy difícil entrar al área Covid del hospital y saber que hacen como trabajadores de salud su mayor esfuerzo en la atención de pacientes, pero hay personas que no lo valoran.

“No tienen la capacidad de entender la magnitud tan grande que es esto, hasta que ven la desgracia y en este caso, son sus seres queridos. Salgo de compras y hay personas que no llevan cubrebocas, no comprenden la magnitud de que esto está pasando, que no nos estamos enfermando los de adentro, si no las personas de afuera”.

Asimismo, recordó que aquellas personas que tienen un padecimiento como hipertensión, diabetes, obesidad o sobrepeso y que además, le agregan la ignorancia de creer que esta enfermedad no existe, es muy posible que se contagie.

“Quien no cree, está muy equivocado, porque esto va a empeorar y será más difícil si no dejan de salir, ¿qué les cuesta estar en su casa con su familia? o ¿quieren estar aquí con su familia, esperando que en cualquier momento que te digan, tu familiar murió?”

Hay que destacar que el sur del estado reporta que 203 personas han perdido la vida en Coatzacoalcos, 91 en Minatitlán, 38 en Cosoleacaque, 32 en Nanchital, 18 en Las Choapas, 14 en Agua Dulce, nueve en Ixhuatlán del Sureste y dos en Moloacán.