Enfermera llora por aumento de casos Covid-19

Ciudad de México. La vacunación contra el Covid-19 ha impedido que los casos de hospitalización y muerte aumenten en diferentes países del mundo.

Sin embargo, la variante Delta del coronavirus, la cual se transmite con mayor facilidad, ha afectado a sectores de la población que aún no cuentan con la vacuna.

Tan solo en Estados Unidos, esta variante del Covid-19 se ha vuelto predominante en la población infectada, principalmente en los jóvenes que no cuentan con la vacuna.

Felicia Croft is a COVID ICU nurse at Willis-Knighton Medical Center in Shreveport, Louisiana: Today was the most emotionally hard days since the pandemic started. People are younger and sicker, we're intubating & losing people that my age and youngerpic.twitter.com/aLrdLWuTvM