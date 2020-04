Enfermeras de UMAE exigen insumos de protección para laborar

abril 3, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. Personal de enfermería de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 14 del IMSS ubicada en Veracruz se manifestaron este viernes para exigir a las autoridades entreguen el equipo de protección necesario para salvaguardar su salud durante la atención de paciente durante esta contingencia por el Covid-19.

Jazmin Ramirez, enfermera general de esta unidad, sostuvo que no habrá paro de brazos caído, pues el servicio seguirá presentándose, pero ante la falta de respuestas de los directivos fue necesario alzar la voz de esta manera.

Entre los insumos que demandan se encuentran cubrebocas N95, uniformes quirurgicos desechables, pues el uniforme diario almacena más los agentes patógenos.

“Solicitaoslos insumos necesarios para poder laborar para dar atención a los derechohabiente y también protegernos porque nos se nos están dando de la calidad ni el equipo correcto que es, nos hacen falta cubreboca N95, googles de seguridad, gorros, batas quirurgicas, uniformes desechables, porque usamos nuestros uniformes varios y eso es un foco de infección al salir”, dijo.

Sostuvo aunque no se han presentado casos de personal infectados con el virus del COVID-19, no quieren esperar a que se dé el primer caso como ha sucedido en otras unidades médicas del país.

“Hay algunos con gripe , pero hasta ahorita no hemos sabido que tengan los síntomas de COVID,d pero no queremos correr el riesgo, queremos prevenirnos, porque ha pasado en otros estado y no queremos ser parte de ese número de contagios”, comentó.

Dijo que también se unieron a esta manifestación personal médico, radiólogos, y químicos.