Enjuician a farmacéutico que negó vender píldora del día siguiente en EU

agosto 4, 2022

Redacción/Oro Noticias. Un farmacéutico fue llevado a juicio el pasado 1 de agosto, luego de haberse negado a vender una píldora del día siguiente a una mujer en Estados Unidos.

Andrea Anderson, presentó una demanda civil bajo la Ley de Derechos Humanos del Estado, por una posible violación a los derechos humanos.

La mujer acusó que en enero del 2019, acudió a la farmacia Thrifty White, la única que se encontraba en su ciudad natal, McGregor, Minnesota.

Donde el farmacéutico señaló que no podía venderle una pastilla del día siguiente, debido a que iba en contra de sus creencias religiosas.

El empleado George Badeaux, comentó que se ofreció a enviar la receta a una farmacia en Brainerd, a 50 millas de distancia.

Anderson buscó que la surtieran en una farmacia en Aitkin, Minnesota. No obstante, un técnico de la farmacia dijo que la receta no se podía distribuir allí y agregó información falsa diciéndole que no podría recurrir a Brainerd.

Finalmente, la mujer consiguió su pastilla en una farmacia Walgreens en Brainerd, en un viaje de más de 100 millas en condiciones invernales.

La mujer, madre de cinco hijos, señaló que buscó una píldora del día después después de que se rompiera un condón durante el sexo.

Un jurado del condado de Aitkin en Minnesota decidirá esta semana sobre una posible violación a los derechos humanos de la mujer.