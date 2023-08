Enrique Alfaro deja las filas de Movimiento Ciudadano "Ya no tengo interés de participar en un proyecto que ya no entiendo"

agosto 22, 2023

Redacción/Xalapa. El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, comunicó que a partir de ahora se deslinda de Movimiento Ciudadano, por lo que ahora será considerado como un gobernador independiente y su continuidad política no tendrá que ver con los proyectos de MC.

Al respecto comentó «ya no tengo interés de participar en un proyecto que ya no entiendo… no quiero pelear ni disputar nada, que tengan suerte».

Esto se dio luego de las mesas de diálogo que había convocado Movimiento Ciudadano entre los militantes de su partido, esto con el fin de determinar la agenda a seguir para 2024. Ya desde hacía varias semanas el gobernador había mostrado roses con los dirigentes del partido, lo que ahora podemos ver como una diferencia insalvable.