Enrique Bunbury cancela gira en México y anuncia retiro de su carrera

febrero 28, 2022

Redacción/México.- El cantante español Enrique Bunbury anunció su retiro de los escenarios después de cancelar la gira de conciertos planeada en 2022, que incluía una visita a México.

Debido a un malestar en la voz, el cantante de Rock decidió posponer los conciertos que tenía en puerta, para decidirse finalmente por retirarse definitivamente del oficio.

“El parón de las giras internacionales, el 20 y el 21, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, era una fuerza mucho más poderosa”, escribió.

La razón detrás de su retiro es una molestia cuando canta que lo ha venido atormentando. Según describió el cantante, desde el momento en que sale de su casa y comienzan los viajes, le llegan dolores que lo acompañan durante todo el concierto.

“De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira”, apuntó ante la enorme tristeza de sus fanáticos.

Finalmente agradeció a todas las personas que han estado con él desde el inicio de su carrera hasta hoy. “En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y 250 mil y, en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras!”, finalizó.