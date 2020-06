¿Enrique Bunbury hizo plagio en 37 de sus canciones?

junio 22, 2020

México/Medio Tiempo. Mediante el libro El método Bunbury, el autor Fernando del Val se propuso realizar un estudio de las canciones compuestas por el cantante y compositor de rock Enrique Bunbury, y ha podido demostrar que en al menos 37 canciones escritas a lo largo de la carrera del músico las letras contienen fragmentos de obras de diversos escritores y poetas.

De acuerdo con Del Val, los fragmentos de ciertas canciones de Bunbury corresponden a extractos o frases realizadas por escritores como Mario Benedetti, Charles Bukowski, Fernando Arrabal, Haruki Murakami, Felipe Benítez Reyes, Fernando Sánchez Dragó, Blas de Otero, Nicanor Parra, Gabriel Celaya, Michel Houellebecq, Antonio Gamoneda o Frida Kahlo.

“Buena parte de las letras que Bunbury ha escrito se componen de fragmentos de escritores a los que no cita. En mi libro se demuestra que la práctica ha sido habitual en toda su carrera, y que está presente en muchas canciones suyas con ambición poética y literaria”, explicó Del Val al diario El País de España.

En total llegó a la conclusión de que al menos 539 versos coinciden con esta situación. Como todos los jóvenes de los años 80 y 90 el autor escuchaba a los Héroes del Silencio con Bunbury como su vocalista y principal compositor.

Sin embargo, un día le llamó la atención la similitud de algunos versos de sus canciones. Desde entonces comenzó a realizar las comparaciones que guardó en un archivo hasta que se propuso realizar el texto.

Además de que en dos de los cuatro discos de Héroes del Silencio fue encontrada esta “técnica” y en nueve de los 10 discos de Bunbury como solista. El cantautor español ya fue cuestionado por este tema y a El Periódico de Aragón negó que fuera plagio.

“Es lo que hacemos los escritores en todos los ámbitos: recoger frases de la calle, de los periódicos, de los bares y, por supuesto, de los poetas. La acusación es una chorrada. Y si no que le pregunten a (Bob) Dylan”, les dijo aunque todavía no se manifiesta sobre la publicación del libro. “¡No me jodas! Que no sean superficiales. En la misma canción hay una frase que está sacada de un titular de la sección de Economía de un periódico, y nadie se ha dado cuenta”.