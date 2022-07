Entre 10 mil y 20 mil servidores públicos han incumplido con su declaración patrimonial, podrían ser sancionados

julio 22, 2022

Yhadira Paredes (Enviada) Boca del Río , Ver.- La titular de la Contraloría General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez reconoció que son entre 10 mil y 20 mil los servidores públicos que incumplieron con la entrega en tiempo y forma de su declaración patrimonial correspondiente a este año, por lo que no se descarta que éstos trabajadores de la administración pública estatal sean sujetos de sanciones.

Entrevistada a su llegada al World Trade Center (WTC) de Boca del Río, para participar en el evento de la Nueva Agenda Municipalista de Veracruz “Transformación con orgullo”, la funcionaria estatal dijo que todavía son muchos los que no han cumplido.

Reconoció que están cruzando información con el secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco para conocer las altas y bajas de personal para tener el padrón de servidores públicos completo.

“Todos los servidores públicos que están vigentes, esperamos que seamos menos de 10 mil, pero probablemente sean entre 10 y 20 mil en el estado, solo de la administración pública estatal”.

Santoyo Domínguez manifestó que es probable que no hayan cumplido con esta obligación por falta de información, por o que las Unidades Administrativas de las dependencias deberán hacer llegar a cada uno de ellos la notificación de incumplimiento.

“Una vez que se cruce la información, a los que no han hecho la declaración les enviaremos un oficio personalizado para que a partir de eso tengan 30 días para hacer la declaración patrimonial, si en esos 30 días no se presenta, entonces sí podría causar baja del servicio, podrá ser destitución”. Cuestionada en torno a si hay una dependencia en particular que tenga un mayor número de trabajadores que no hayan cumplido, dijo que se tiene el numero de quienes han hecho la declaración, pero no del universo.