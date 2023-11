Entre sorpresa y exigencias de elegir a sustituto imparcial, senadores de oposición reaccionan a renuncia de Zaldívar

noviembre 7, 2023

Entre sorpresa y exigencias de elegir a sustituto imparcial, senadores de oposición reaccionan a renuncia de Zaldíva

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Entre senadores de oposición causó sorpresa la renuncia intempestiva de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Consultado al respecto, Manuel Añorve, coordinador del PRI, pidió que Zaldívar Lelo de la Rea explique cuál es el motivo público que lo llevó a presentar su renuncia.

Dijo que llama la atención esta renuncia, que calificó como sorpresiva y no descartó que Arturo Zaldívar sea postulado a un cargo de elección popular o un encargo en el gabinete presidencial.

“Si es muy sorpresiva, nadie lo había esperado, toda especulación como la que tú me señalas, de que pudiera irse a un cargo de elección es posible. (…) Tampoco, una renuncia es casual, una renuncia cuando se presenta en ese contexto, es porque algo se está cocinando, o algo se quiere, o algo se trata de evitar. Vamos a esperar”.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, declaró que si se acepta esta renuncia, lo “más sano es que la Suprema Corte no quedará trunca en su integración”.

“A mí me parece que debe quedar completa su integración, para que los debates sean así, sean completos, sean amplios. Habrá que ver. (…) Me parece que nosotros estaremos trabajando en dos temas, dando el debate en lo que opinamos respecto de las renuncias, insistir que se tiene que hacer una reforma pronto, urgente tanto para designación como para renuncias de ministros de la Suprema Corte y trabajar de manera muy rápida en lo que será una propuesta, seguramente del Ejecutivo para suplir si es que esto concluye en sus trámites”.

Damián Zepeda, senador del PAN, lamentó que Arturo Zaldívar hiciera menos la función de ministro de la Corte, el máximo honor para un abogado, “por lo visto tiene asuntos más importantes o un desprecio por esa labor”.

El panista confió en que ahora sí el Senado se decante por un ministro independiente y autónomo del Poder Ejecutivo y el bloque de contención no se resquebraje para avalar a un juez constitucional incondicional del presidente.

“Yo no me imagino como esta renuncia pudo haber pasado, sin haber estado de acuerdo y la carta que presenta el ministro me parece muy sugestiva, lamentable, hablar para continuar con la transformación. Claramente te habla de que quiere ser parte de un proyecto político. (…) Por su desempeño último, ¡qué bueno que se va!”.

El coordinador del Grupo Plural, Germán Martínez, calificó así la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro.

“Es el colofón de una trayectoria en el Poder Judicial que fue en un primer momento brillantísima, que hubo argumentos brillantes de Zaldívar, el ministro Zaldívar, lo de Florence Cassez, lo de otros argumentos jurídicos brillantes como ministro y como presidente fue arrodillado frente al Palacio Nacional, fue abyecto, se culimpinó frente al Palacio Nacional y esto es colofón”.

Los senadores reconocieron que el ministro Zaldívar fue un presidente de la Corte cercano al presidente López Obrador y su historia será juzgada por la ciudadanía y el Poder Judicial.