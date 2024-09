Entrega de Banda Presidencia a Claudia Sheinbaum, ¿Qué es y quién estará a cargo?

septiembre 30, 2024

Redacción Xalapa.- A un día de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como primer Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, portará la Banda Presidencial, “una forma de presentación de la Bandera Nacional y es emblema del Poder Ejecutivo Federal”, pero ¿Qué significa eso?

La Banda Presidencial es la representación de la Bandera Nacional y es emblema del Poder Ejecutivo federal, por lo que solo podrá ser portada por el Presidente de la República, así lo establece el Artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, asimismo, tendrá los colores de la Bandera Nacional en franjas de igual tamaño, siendo el color verde el de la franja superior, con el Escudo Nacional sobre los tres colores bordado en hilo dorado que debe de quedar en el centro del pecho de quien lo porte.

Además de contar con un fleco dorado al final de los extremos. En tanto, el Articulo 35 señala que la Banda Presidencial solo podrá ser portada en las ceremonias oficiales de mayor solemnidad, los cuales son:

La transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

Durante su informe ante el Congreso de la Unión.

En la conmemoración del Grito de Dolores, la noche del 15 de septiembre.

Al recibir las cartas credenciales de los embajadores y ministros acreditados ante el Gobierno de México.

de quién es la encargada de la banda presidencial artesanal de AMLO y ahora la de la Presidenta.



Visibilizar el esfuerzo es también dignificarnos.

La Banda Presidencial debe ser colocada con las siguientes especificaciones:

Colocarse del hombro derecho al costado izquierdo, debajo del saco y unida a nivel de la cintura, excepto en la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo Federal, en la que sucesivamente la portarán, descubierta en su totalidad, el Presidente saliente y el entrante”, así lo establece el Artículo 36 de la la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De acuerdo con el Artículo 37 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo Federal, una vez que el Presidente entrante haya rendido la protesta constitucional, el saliente entregará la Banda al Presidente del Congreso de la Unión, quien la pondrá en manos de la Presidenta de la República para que ésta sea quien se la coloque a sí misma.

La banda que portara Claudia Sheinbaum, estuvo confeccionada por la soldado Evangelina García, de la Sedena, quien fue responsable del bordado del Escudo Nacional. Gobernación informó que cada banda presidencial es única no por diferencias en su diseño, sino por la carga simbólica que representa para cada presidente.

¿Sabes cómo se hace la Banda Presidencial?Aquí te decimos como

Sheinbaum rendirá protesta según lo establecido en el artículo 87 de la Constitución, cuyo texto dice lo siguiente:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

Posteriormente, tendrá lugar la transmisión simbólica del Poder mediante la banda presidencial, la cual será entregada por López Obrador a Ifigenia Martínez quien a su vez la entregará a Claudia Sheinbaum.

¿Quién será la encargada de entregar la Banda Presidencial a Claudia Sheinbaum?

La diputada y economista Ifigenia Martínez Hernández es quien entregará la Banda Presidencial a la primera mujer Presidenta de México, fue designada como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura. En octubre de 2021, Martínez Hernández, también recibio la Medalla Belisario Domínguez, la máxima distinción que otorga el Estado mexicano

y el Senado de la República. Es reconocida como una de las primeras economistas en hacer estudios

sobre la desigualdad económica y social en México.

Se reveló que la Dra. Claudia Sheinbaum portara un vestido color marfil, el cual fue bordado a mano con aguja y el tejido con ganchillo, técnicas que reflejan la cultura ancestral del país. Fue elaborado por Claudia Vásquez Aquino, artesana de Santa María Xadani, Oaxaca, que se dedica a la elaboración de textiles del Istmo de Tehuantepec y quien dibuja sus propios diseños, sus trazos y el bordado.

Ya investida con la banda presidencial, Sheinbaum dará su primer mensaje como jefa del Ejecutivo Federal. Una vez concluido, se entonará el Himno Nacional. La sesión se dará por clausurada cuando López Obrador, seguido de Sheinbaum Pardo abandonen el Salón de Sesiones.