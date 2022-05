Entrega SEV 140 plazas a maestros y maestras, 6 de telebachillerato no se presentaron

mayo 5, 2022

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Es lamentable que de las 11 plazas que se otorgaron para nivel telebachillerato, 6 los maestros asignados no se presentaron, lo que significa un atraso para aquellos que si quieren estar frente a grupo, aseveró el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García.

El funcionario estatal que apenas el martes se hicieron entrega de 140 plazas a docentes, de las cuales 11 correspondían a telebachillerato y seis de estos docentes no se presentaron.



En entrevista, el funcionario estatal lamentó que ocurran este tipo de situaciones donde hay muchos maestros que están en busca de una plaza y quienes sí lo obtienen no se presentan por ella, lo cual debería ser oportunidad para otros.



“6 no se presentaron entonces a veces desafortunadamente la ley nos dice que los tenemos que respetar esos lugares pero luego hay maestros que no tienen plaza y andan queriendo lugar, por lo que sería bueno que quien no se presente se dé la oportunidad al que sigue en la lista.”



Consideró que en estos casos se deberían poder tomar acciones contra quienes no tienen interés, pues no se presentaron a la asignación, pero la ley ampara a los maestros que obtuvieron una plaza.



LLEGA DELFINA GÓMEZ ESTE VIERNES A VERACRUZ



Por otra parte, Escobar García confirmó la visita de la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, este viernes, quien dará a conocer información relevante para el sector educativo.



Aunque no quiso adelantar detalles de la información, aseguró que es algo que los maestros y maestras esperaba hace tiempo y que gracias a las gestiones de la SEV se tuvieron los resultados esperados.