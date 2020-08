Entrega Sheinbaum 3 edificios rehabilitará tras el sismo del 19s en la CDMX

agosto 29, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. Este sábado, el Gobierno de la Ciudad de México realizó la entrega de tres edificios en beneficio de 54 familias que se localizan en Dinamarca 39, Alcaldía Cuauhtémoc; Heriberto Frías 806, Benito Juárez; y Cafetales 1710, Coyoacán, mismos que resultaron dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de inmuebles afectados por el sismo de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, tienen como propósito que 24 mil familias damnificadas cuenten nuevamente con una vivienda digna, segura y con las condiciones necesarias de habitabilidad.

“Desde que llegamos al Gobierno, uno de los compromisos que hicimos, previos y posteriores, es que a todos les vamos a regresar una vivienda digna porque creemos en el derecho a la vivienda; mucha gente por edad -muchos jubilados- o sencillamente por falta de recursos, difícilmente pudieran haber reconstruido sus viviendas solos, con sus propios recursos económicos”, expresó.

Sheinbaum Pardo resaltó que, mediante la reorganización del presupuesto, erradicación de la corrupción y una política de austeridad, el Gobierno capitalino ha demostrado que se cuentan con recursos para llevar a cabo las labores de reconstrucción y rehabilitación de viviendas. No obstante, dijo, en la administración anterior, únicamente se ofrecían créditos, es decir, deudas para que las familias lograran recuperar sus hogares.

“Es una reconstrucción con recursos públicos ¿por qué hay recursos? Porque cuando se acaba con la corrupción y hay un Gobierno que no tiene los grandes privilegios que tenían antes, entonces hay suficientes recursos para poder mejorar la ciudad, la obra pública, el agua potable, el drenaje y también para la reconstrucción”, señaló la mandataria capitalina.

El comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto Romero, explicó que la inversión para la rehabilitación del edificio Dinamarca 39 fue de 7 millones de pesos; en Heriberto Frías 806 de 6 millones 600 mil pesos en total; y en las labores de reconstrucción en Cafetales 1710 -a cargo del Instituto de Vivienda (INVI)- fue de 23 millones 904 mil pesos.

“Por instrucciones de la doctora (Claudia) Sheinbaum, el Programa de Reconstrucción no se ha detenido un solo día, aún con la pandemia y esto es una muestra de ello, que estamos entregando inmuebles (…) Hay recursos para la reconstrucción y vamos a terminar el compromiso que hicimos de que todos los damnificados regresen a una vivienda digna y segura”, puntualizó.

Cavioto Romero destacó que con los tres inmuebles se llega a 89 inmuebles concluidos y que el objetivo para este año es entregar 142 edificios rehabilitados y reconstruidos. Asimismo, cada día se entrega una vivienda unifamiliar en la capital del país para que damnificados regresen a sus hogares.

Durante su visita al primer inmueble habitacional en Dinamarca 39, colonia Juárez, autoridades capitalinas realizaron un recorrido por los trabajos concluidos, que consistieron en el reforzamiento estructural del edificio con el que se beneficiará a 16 familias.

En el segundo, ubicado en Heriberto Frías 806, colonia Narvarte Poniente, se colocaron estructuras metálicas para brindarle una mayor seguridad estructural, cimentación y colocación de muros para un mejor comportamiento durante un posible movimiento telúrico; las labores se llevaron a cabo en seis meses y se beneficiará a 30 familias que lo habitan.

En la reconstrucción del edificio en Cafetales 1710, colonia Hacienda Coyoacán -cuyo proyecto se hizo en conjunto con el INVI de la Ciudad de México-, las labores consistieron en trabajos en la planta baja y cinco niveles, y se requirieron 14 meses de obra para su reedificación en beneficio de ocho familias.

El director general del INVI, Anselmo Peña Collazo, comentó que las obras en el edificio de Cafetales 1710 se realizaron con apego al reglamento de construcción, autorizaciones para los trabajos y normas especiales que se establecen por parte del área técnica en la dependencia a su cargo.

Durante sus mensajes, los beneficiados y administradores de los inmuebles habitacionales agradecieron a las autoridades capitalinas, a las empresas constructoras y trabajadores, el acompañamiento, apoyo y las obras para contar con edificios más seguros, recuperar su patrimonio y su vida.