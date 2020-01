Entregan parque lineal en la CDMX

Carlos Guzmán/CDMX.- Como parte del proyecto “Sembrando Parques”, el Gobierno de la Ciudad de México, a través la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, regeneró el Gran Canal, del tramo de Avenida del Peñón a Eje 2 Norte, para convertirlo en un Parque Lineal de 840 metros lineales, cuya primera etapa fue entregada hoy por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.



La mandataria local expresó que estas acciones son muestra de la concepción de ciudad que tiene esta administración, con más espacios públicos y áreas verdes para disfrute de sus habitantes.



“Ya no solo se va a conocer la Venustiano Carranza donde está la Cámara de Diputados, donde está el aeropuerto, donde hay parque muy lindos, la Balbuena. Ya se va a conocer mundialmente la Venustiano Carranza por haber recuperado sus espacios públicos”, dijo.



La mandataria capitalina recordó que el Gran Canal del desagüe fue una obra hidrosanitaria que se fue degradando con el paso de los años hasta convertirse en un espacio insalubre e inseguro, pero este Gobierno, con la creación del parque lineal, dio respuesta a los vecinos que pedían el rescate de esta zona.



“Nuestro proyecto lo que busca es disminuir desigualdades porque no puede haber futuro en la ciudad si aumentan las desigualdades y desigualdad no solo quiere decir ingreso, quiere decir que hay desigualdad en el acceso a los derechos, el derecho a la educación, el derecho a la cultura y el derecho al espacio público. Por eso estamos invirtiendo más en espacio público donde menos hay”, expresó.

El Parque Gran Canal mejorará la calidad de vida y seguridad de los habitantes de las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, además la población beneficiada tendrá mayor movilidad en el área, debido a la cercanía con las Líneas 4, 5 y B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, así como con las líneas 4 y 5 del Metrobús.

El parque lineal Gran Canal cuenta con escalinatas y rampas con accesibilidad universal, biciestacionamientos, bebederos, un pabellón para la tercera edad, foro al aire libre para 200 personas, pabellón de lectura, área de mascotas, áreas lúdicas, infantiles, cuerpos de agua y una fuente seca.



Con estas acciones, la Secretaría de Obras y Servicios recupera espacios públicos, mediante la rehabilitación de tramos viales para volverlos puntos de encuentro entre familias, centros de entretenimiento y lugares para practicar deportes al aire libre.