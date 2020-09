Envía Dante Delgado carta a AMLO: perverso someter la ley a consulta

septiembre 21, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Dante Delgado, envió una tercera carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde lo cuestiona por impulsar la consulta popular para definir si se juzga a cinco expresidentes. Delgado le dice que “someter la ley a consulta pública es un acto de injusticia, perversión, manipulación y cobardía”.

En la misiva, Dante Delgado señala: “Andrés Manuel, siempre coincidimos en que es una vida pervertida la de México y durante mucho tiempo trabajamos juntos para hacer un cambio; lamentablemente, ahora que eres presidente no la quieres transformar, la quieres usar para tu beneficio”.

“Como presidente has declarado, una y otra vez, que no estás de acuerdo con que se investigue y juzgue a los expresidentes, pero que el pueblo es el que debe decidirlo; has llevado la discusión al absurdo de proponer una consulta que sabes ilegal e improcedente”.

“La justicia no depende ni de la opinión de mayorías ni de la tuya, la justicia se aplica a rajatabla y sin miramientos. Si una persona comete un delito, debe ser juzgada y sentenciada. La justicia no se consulta, la justicia se hace valer”.

“La consulta que propones llegará a la SCJN, que para proteger al Estado de derecho la declarará improcedente. Al hacer cumplir la ley, la SCJN te dará el pretexto que buscas para responsabilizarla públicamente de que los expresidentes no sean investigados ni juzgados”.

“Estás provocando este circo mediático para desgastar un contrapeso. Es lo que has hecho durante toda tu presidencia: linchamientos mediáticos contra los que no se subordinan. Basta de juicios públicos, si tienes delitos que denunciar, recurre a los tribunales, haz valer la ley”.

“Lo que realmente pretendes con la consulta es influir en la elección de 2021 y eso es inaceptable. ¿Sabes quién más haría lo que estás haciendo? Cualquiera de los expresidentes a los que antes te enfrentabas y que hoy te niegas a juzgar”.

“Tu obsesión por la popularidad y la desesperación por la tragedia sanitaria y económica que no has sabido afrontar te han llevado a recurrir a la práctica perversa de colocar en la agenda pública distractores estratégicos de manera permanente”.

“Andrés, hoy representas el pasado que prometimos acabar. Eres plenamente consciente del poder de las palabras y lo aprovechas para condenar a la hoguera a tus adversarios. Has cumplido la amenaza de “mandar al diablo a las instituciones”.

AMLO solicitó al Senado que se realice la consulta, bajo el argumento de que durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hubo actos de corrupción sin límite, fraudes electorales y políticas que violaron los derechos humanos; sin embargo, negó que se trate de persecución política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene 20 días para resolver si la pregunta que plantea AMLO para la consulta es constitucional.