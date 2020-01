¿Eres Rata o Buey? Conoce tu horóscopo chino

Diego Olivos/Xalapa.- La mayoría de nosotros estamos familiarizados con los 12 signos zodiacales que según la astrología rigen nuestra personalidad y nuestro destino; y si bien podamos creer o no en ellos, es un hecho que están ahí disponibles para cualquiera que desee aventurarse en el arte del misticismo.

Pues si bien los 12 signos del zodiaco que abarcan de Aries hasta Piscis tiene gran influencia en la cultura occidental, no es así en la oriental; pues en China no manejan estos 12 vestigios, ellos se enfocan en 12 animales, los cuales han sido popularmente nombrados: el horóscopo chino.

A diferencia de los horóscopos occidentales, los chinos no se dividen por mes, lo hacen por año; es decir que deberán pasar 12 años para que un signo vuelva a repetirse. El zodiaco en idioma chino (huangdao dai o 黄道带) también se llama “nacimiento” y “asimilación”. Es, pues, una manera tradicional de enumerar los años y calcular la edad.

Fue a partir de la dinastía Han del Este (25-220), cuando los chinos comenzaron a utilizar los doce signos de animales que conocemos hoy día; Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo en ese orden, marcan la personalidad de cada ser humano nacido en el año regido por tal animal.

Según cuenta una leyenda, Buda mandó llamar ante su presencia a todos los animales de la Tierra, sin embargo, únicamente doce aparecieron ante él, y lo hicieron en el orden expuesto anteriormente.

Los chinos creen que el horóscopo de una persona influye en su vida configurando su carácter, y sus ciclos comienzan cada 25 de Enero.

Si no conoces tu horóscopo chino, a continuación te decimos a cuál pertenece y que significado conlleva portar ese animal como guardián de nacimiento.

LA RATA (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Son consideradas personas sabias a las que les gusta rodearse de familiares y amigos, solidarios y siempre dispuestos a ayudar en los problemas diarios. Buenas trabajadoras, ahorradores y buenos administradores de su economía.

EL BUEY (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Son pacientes y tranquilos, irradian mucho cariño y amor e infunden respeto. Son grandes trabajadores, gusto por el orden y la limpieza. Generalmente alcanzan el éxito gracias a su esfuerzo. Para ellos lo más importante es la familia, pero suelen ser muy celosos con su pareja. Aman el arte y la música. No les gusta discutir, aunque sí que los obedezcan.

EL TIGRE (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Las personas de este signo son muy pasionales y llenas de energía. No pasan desapercibidos, son aventureros, independientes, ingeniosos, impulsivos y les gusta la diversión. Leales y con tendencia al liderazgo. En el amor son la parte dominante, fuerte, y seductora. Tienden a los excesos.

EL CONEJO (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Prudentes, inteligentes, afables, discretos, previsores, atentos y benevolentes. Suelen ser muy queridos por el resto de la gente. Son de carácter moderado e indulgente, siempre buscan la paz pues odian la guerra y la violencia. Buscan una vida tranquila. Son tiernos y se esfuerzan por llevarse bien con los demás. Son excelentes para desempeñarse como diplomáticos y mediadores.

EL DRAGÓN (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Hombres y mujeres imaginativos, emprendedores, afortunados y poderosos. Están llenos de fuerza y vitalidad. Su mayor defecto es la ira, pues suelen enojarse con facilidad y dañar a los demás. Son bastante incrédulos. Suelen dar buenos consejos y son afortunados tanto en el dinero como en el amor. Son muy sentimentales y se enamoran locamente.

LA SERPIENTE (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Personas astutas, saben lo que quieren y cómo conseguirlo. Su conversación es elegante y fluida. Son intensos y prudentes a la vez. Celosos y posesivos pero leales. Les gusta mimar a sus amigos, pero siempre esperan recibir lo mismo que dan a cambio. Tienen tendencia a la frustración cuando loas cosas no salen como ellos las planearon. Aunque suelen mantener la calma en situaciones extremas.

EL CABALLO (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Populares, optimistas, llenos de alegría, aventureros, elocuentes, impacientes, emprendedores, entusiastas con la vida, grandes amantes y amigos. Su gran pasión es el dinero y los viajes. Les gusta conocer gente nueva, distintas culturas, hablar idiomas y son el alma de la fiesta. Su atractivo físico y su belleza hace que les sea fácil encontrar el amor.

LA CABRA (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Los nacidos bajo este animal son creativos, artísticos, positivos, elegantes, femeninos, compasivos, llorones, soñadores y orgullosos. No persiguen la riqueza material tanto como sus sueños. Son hogareños con gusto por los niños, las mascotas y la naturaleza. Son muy trabajadores, aunque suelen estresarse mucho cuando hay presión de por medio.

EL MONO (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Ingeniosos, divertidos, simpáticos, de mente rápida e inteligentes. Suelen ser persuasivos y sociables lo que les abre muchas puertas en el terreno laboral. Saben resolver cualquier problema que se les presente aunque no siempre sea de la manera más ética. En el amor y la amistas son bastante conflictivos, necesitan siempre una pareja sumisa que los enaltezca constantemente y no suelen conservar muchos amigos, pues cualquier desacuerdo los lleva a no confiar más en ellos. Gozan de buena salud, aunque tienden a los excesos en fiestas, alcohol, drogas y sexo.

EL GALLO (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Atractivo y seductor, se considera el más sexy de los signos, si bien no por la belleza física, sí por su increíble seguridad y autoestima. Tienen mucho talento y necesitan siempre que se los reconozcan. Son meticulosos, observadores, eficientes, ordenados y muy conversadores, siempre tienen tema para hablar. En sus defectos se encuentra el egoísmo y la avaricia. En el amor son románticos, obstinados y controladores además de competitivos. Suelen destacar en la farándula y puestos de imagen pública.

EL PERRO (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Los nacidos bajo el perro son los más trabajadores, son honestos, confiables y con un gran sentido de la justicia y la lealtad. Gozan de buen humor y cautivan con su carisma, saben escuchar a los demás y son excelentes consejeros. En el amor son fieles y leales, aunque muy celosos cuando su pareja no está con ellos. Los nervios son su mayor problema de salud.

EL CERDO (1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019, 2031)

Son sinceros, honestos, confiados, educados, cariñosos y valientes. Poseen una envidiable fuerza de voluntad. La vanidad no va con ellos, tienen los pies sobre la tierra. Son muy agradables y tienen gusto y modales impecables. En el amor son apasionados y pacientes. Su mayor defecto es la desidia a realizar cualquier deporte y su amor por la comida, tienen fuerte tendencia a la obesidad y a los problemas digestivos.