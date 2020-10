Erik Dueñas, jugador de origen mexicano, debutó con LAFC ¡a los 15 años!

EU/Medio Tiempo. En verano pasado firmó contrato con el primer equipo y este miércoles Bob Bradley le dio su primera oportunidad en un juego oficial con el primer equipo de Los Angeles FC de la MLS. Su nombre de Erik Dueñas, jugador mexicoamericano y que debutara apenas a los ¡15 años de edad!

El juvenil defensor hizo su ingreso al terreno de juego al minuto 70 por el central Jakovic, convirtiéndose así en el jugador más joven en debutar esta temporada en la Major League Soccer con 15 años y 362 días, ya que el próximo 18 cumple sus 16.

Si bien Dueñas ya había tenido unos minutos en la pretemporada, no había tenido oportunidades en la Liga, hasta este miércoles donde por fin hizo su primera aparición.

Erik es parte de la Academia del LAFC, originario de Los Angeles , California, juega como lateral derecho y es de padres mexicanos pero nacido en Estados Unidos.

Otros mexicanos en LAFC

Aunado a los casos de Carlos Vela, MVP de la última temporada en MLS, Pablo Sisniega, guardameta, Los Angeles tiene en sus filas a otros 2 jugadores de origen mexicano: Christian Torres de 16 años, que fue titular la noche del jueves y Antonio Leone. De los tres chicos, solo Leone ha recibido llamado a convocatorias del Tricolor en categorías juveniles.

15 years, 362 days.



Making his @MLS debut, Erik Dueñas. The future is Black & Gold. #LAFC x @LAFCAcademy pic.twitter.com/vENbcwna9Z