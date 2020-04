Ernesto Anaya refleja su amor por la música tradicional

abril 11, 2020

México/Notimex. Ernesto Anaya es un músico de amplísimo espectro, pues no sólo ha participado en aproximadamente 300 discos con una gran gama de artistas, sino que además es intérprete de más de una treintena de instrumentos, “la verdad no los he contado a ciencia cierta; puedo decir que, con todos, llegué a contar hasta 36 instrumentos”.

En entrevista con Notimex recuerda que desde muy joven se entregó a la música, “hasta donde yo recuerdo siempre he tenido un instrumento en la mano”. Desde los seis años comenzó con la guitarra, “siempre tuve la intención de hacer sonar todos los instrumentos que pudiera, era algo que me daba curiosidad”.

Su amplio rango de instrumentos fue algo que se dio de a poco, “la verdad nunca lo pensé ni fue algo planeado; en el ocio me encantaba hacer sonar los instrumentos, algunos sí los estudié; pero otros los fui aprendiendo por amigos o por estar escuchando música”.

Aunque ha participado en muchos géneros, Anaya reconoce como su centro de atención la música tradicional mexicana, principalmente el son huasteco. Sin embargo, su labor como compositor se ha centrado más en otros rubros, “otra faceta de mi vida es la composición de música instrumental”.

El amor por la música tradicional le nació aproximadamente a los 12 años: “cuando tuve la oportunidad de escuchar un son huasteco”. Fue gracias a su padre, quien trabajó muchos años como ingeniero de sonido, que pudo escuchar con precisión los instrumentos, “pude notar claramente la jarana… la huapanguera… la forma de ensamblar; así fue como me enamoré del son huasteco”.

Trabajó aproximadamente 10 años en proyectos de televisión haciendo música incidental, así fue el compositor de la telenovela Mirada de Mujer, “hasta ahora me considero compositor de música instrumental de diferentes géneros; pero como compositor de piezas con letra, tengo unas cuatro o cinco canciones nada más”.