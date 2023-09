Eruviel Ávila se incorporará en los próximos días al Partido Verde

septiembre 28, 2023

Seguirá camino de José Carlos Ramírez Marín

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El senador Eruviel Ávila, quien renunció al PRI, reconoció que existen muchas posibilidades de que en los próximos días se incorpore al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Reconoció que ha sostenido platicas con diversos dirigentes del partido del tucán, con quien mantiene una relación de respeto y hay disposición de ambas partes para llegar a un acuerdo.

El exgobernador del Estado de México aclaró que con este cambio no busca tener un “hueso” en el próximo sexenio.

“Efectivamente, lo más probable es que me sume a algún partido político, quiero aportar mi granito de arena a México en los próximos años, tengo edad, ganas, entusiasmo, así que el Partido Verde es una opción y le agradezco la confianza que me ha brindado hasta ahorita, aunque todavía no he tomado una decisión. Y aclaró una cosa: no busco ni cargo ni ‘hueso’”, aseveró.

Eruviel Ávila señaló que está valorando seriamente sumarse al Partido Verde, pero si esta posibilidad no se concreta podría continuar como senador sin partido, pues “en Mexico se puede servir con partido o sin partido”.