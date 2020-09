“Es difícil que Leo se quede en el Barcelona”: Jorge Messi

septiembre 2, 2020

Puebla/OroNoticias. Jorge Messi ya está en la Ciudad Condal. El padre y agente del jugador aterrizó poco antes de las ocho de la mañana en un avión privado. A su llegada al aeropuerto de El Prat, solo ha dicho en relación al futuro del atacante: “No sé nada, muchachos”.

El progenitor del futbolista argentino se fue directo hacia su despacho, para reunirse con los abogados, donde confesó que es muy complicado que su hijo siga en el Camp Nou.“Es difícil,difícil, que Leo se quede”, le ha afirmado a deportes Cuatro cuando entraba a la reunión con los letrados que están llevando el caso. Jorge Messi también ha negado que tenga avanzado el acuerdo con City. “No he hablado con Pep Guardiola, no he hablado con nadie. No sé nada del Manchester City”, ha sentenciado.

El padre de Leo se reunirá esta tarde con Josep Maria Bartomeu para reiterar la intención de su hijo de no vestir más de azulgrana y su deseo de tener una salida amistosa y pactada.

La Directiva, por su parte, insiste en que no va a dejarlo marchar porque tiene contrato en vigor y mantiene que su precio es de 700 millones, cifra estipulada en su cláusula de rescisión. De hecho, lo que el presidente culé le va a volver a plantear es la ampliación de contrato por dos temporadas más.

Si la cumbre no supone un acercamiento de las posturas, lo que a día de hoy parece muy difícil, un juez tendrá que decidir el futuro y el precio del internacional albiceleste, después de 20 años como azulgrana.

Mientras se decide su incierto futuro, Messi mantiene el silencio y no ha acudido a entrenarse.