Es el tiempo de las mujeres… sanas

octubre 20, 2023

Ayer se conmemoró, el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama y justo hoy como nunca, las mujeres mexicanas tenemos la oportunidad de cambiar muestro país, por la coyuntura política de un presidente que quiere pasar a la historia, supongo que dejando a una mujer en la silla presidencial, así que ¡Señoras! Chéquense y acudan con su radiólogo de confianza.

En México, en el año 2020, el cáncer de mama, fue la enfermedad más frecuente en la mujer, ocupó el 15.3 por ciento y fue la primera causa de muerte en mujeres, con un estimado de 29 mil 929 nuevos casos y siete mil 931 muertes, con una tasa de incidencia de 40.5 por ciento y de mortalidad de 10.6 por cada 100 mil mujeres.

Desde mi experiencia, podría decirles que a las mujeres de mi generación, las está atacando el cáncer de mama, como si fuera una gripe y la gran diferencia entre vivir y sobrevivir, es la prevención.

Yo jamás me percaté de nada en las autoexploraciones y mi ginecólogo, tampoco notó nada raro, fue hasta la mastografía que el doctor Enrique Castán, me dijo que tenía un par de quistes, que deberían monitorearse tres meses después, volví y luego de esto, me dijo que a los 6 meses debía volver y fue ahí donde notó la necesidad de una cirugía.

Finalmente y luego de un par de inconvenientes, llegué al consultorio del doctor Raúl Enrique Guzmán y me programó para la cirugía, que fue de lo más cordial y amena, lo más incómodo fue la anestesia, jamás sentí dolor alguno, pero de ahí, siguió el infierno de los 10 días en que el patólogo, analizaría el quiste y me diría que seguía.

Ahí conocí el infierno y la agonía, porque mata más la duda que el desengaño, finalmente mi quiste fue benigno y este año, solo me tuve que someter a una biopsia del otro quiste que quedó, que bendito sea Dios, salió benigno también.

Corrí con suerte, el día que fui a consulta para saber el resultado del patólogo del primer quiste que me extirparon, el doctor le dio el resultado a dos mujeres más, a ellas si les tuvo que someter a una mastectomía, lo mío solo quedó en el recuerdo y una cicatriz que ni me importa.

Tengo al menos seis amigas, a las que les han hecho mastectomías e incluso les han quitado los ovarios, escucho a muchas mujeres que por ideología, estilo de vida o simplemente dejadez, no van a su chequeo anual y bueno cada quien es responsable de su cuerpo, pero hoy así como es el ”Tiempo de las Mujeres” también debería ser el tiempo de las mujeres sanas, así que Comadres ¡Vayan con quien quieran! Pero háganse su mastografía y su ultrasonido anualmente, es por salud.

Cosas de la vida y menudencias

¡Ay nanita! Con Manuel Huerta y sus declaraciones de ayer en Martínez de la Torre, desde allá el hombre emitió sus incendiarias opiniones y lo más bonito que dijo, fue que sus contrincantes estaban moralmente derrotados y por eso es que se notan desesperados.

Huerta Ladrón de Guevara, se dice convencido de ganar la encuesta, porque el pueblo está con él y de no ser porque repite el mote de los moralmente derrotados y que es parte del speech morenista doctrinal, pensaría que estaba pateando a sus correligionarios.

En fin mis hermosos, realmente deseo que el gobernador García Jiménez, tenga razones válidas en su defensa del procurador del Medio Ambiente, sería penoso que no fuera así… nos leemos el lunes, pasen un bonito fin de semana.