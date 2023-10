Es hora de resultados con R de Rocío: Nahle

octubre 21, 2023

San Andrés Tuxtla, Ver., sábado 21 de octubre de 2023.- En el marco de la Asamblea Informativa de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación llevada a cabo en el Salón Américas en San Andrés Tuxtla, Rocío Nahle García, aspirante a coordinar los trabajos de unidad y organización en el Estado de Veracruz, afirmó que su propósito es detonar a la entidad ubicándola en el panorama nacional al tiempo que se comprometió a dar resultados “con R de Rocío”

“Lo único que les puedo decir es que soy una mujer preparada, que tengo ganas de hacer las cosas y que he demostrado porque hoy es tiempo de resultados con R de Rocío pa’ que me entiendan”, aseguró.

En un salón abarrotado de tuxtleños provenientes de los municipios aledaños como Catemaco, Saltabarranca, Santiago Tuxtla, Lerdo de Tejada, Ángel R. Cabada, entre muchos otros, se comprometió a “poner de moda a Veracruz” y particularmente a las regiones con vocación turística como Los Tuxtlas.

“A Veracruz yo me voy a encargar de ponerlo de moda, Veracruz tiene que sonar a nivel nacional”, enfatizó.

A cinco años de la Cuarta Transformación es momento de recibir la evaluación de los ciudadanos y reforzar el trabajo que el presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió tras 18 años de lucha.

“A mi Veracruz me ha dado todo a Veracruz y quiero retribuirle, pero sola no puedo, sola no puedo, tiene que ser con todos, son 212 municipios y tenemos que trabajar en industria, en economía, en el campo, en todo lo que tenemos en Veracruz para repotenciar”, subrayó.

Rocío Nahle fue acompañada por los diputados locales de la zona Rafael Fararoni Magaña; Illya Escobar Martínez y Juan Enrique Santos, entre otras personalidades.