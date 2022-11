Es injusto que se atribuya ‘El extraño mundo de Jack’ solo a Tim Burton: Henry Selick

noviembre 2, 2022

Disney comercializó la película como El extraño mundo de Jack de Tim Burton tras el éxito del director con Batman, El joven manos de tijera y Batman Regresa. Sin embargo, fue Henry Selick quien dirigió la cinta.

Burton obviamente tiene un montón de películas notables en su currículum por lo que no necesita añadir créditos que no son suyos, pero Henry Selick también cuenta con destacadas apuestas, por lo que no está conforme con la constante atribución de El extraño mundo de Jack a Tim Burton.

En una reciente conversación con el portal A.V Club Selick fue consultado sobre las personas que creen que Burton dirigió El extraño mundo de Jack y, después de señalar que ha ganado varias apuestas corrigiendo ese error, reconoció que es algo que considera injusto.

“(…)Eso fue un poco injusto porque no se llamó Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas hasta tres semanas antes de que saliera la película”, dijo Selick. “Y hubiera estado bien con eso, si eso hubiese sido para lo que fui contratado”, aseguró el director.

Henry aseguró que Tim se encontraba en Los Ángeles realizando dos películas más mientras él y su equipo daban vida a la historia del rey calabaza.

“Tim es un genio, o ciertamente lo era en sus años más creativos. Siempre pensé que su historia era perfecta, y él diseñó a los personajes principales. Pero realmente fuimos mi equipo de personas y yo quienes le dimos vida”.

Selick comentó que, estrictamente, la película es de Danny Elfaman, compositor y escritor que se encargó de todas las canciones y la partitura de la cinta. Según comenta el director, eso nunca le molestó, pero sabía que tendría que esperar a que la gente se diera cuenta quién fue quien trajo a la vida esas canciones.

“Cuando terminamos la película, fue muy divertido porque se me acercó y me estrechó la mano. ‘¡Henry, has hecho un trabajo maravilloso ilustrando mis canciones!’ Y hablaba en serio, ¡y me encantó! Genial. Pero lo mío era aguantar allí el tiempo suficiente para que la gente realmente dijera: ‘Oh, ese tipo, Henry, hace cosas’”.

Henry Selick asegura que esto lo logró finalmente con Coraline y con Wendell & Wild, su más reciente película animada para Netflix.