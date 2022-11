“Es la peor era en la historia de Hollywood”: Quentin Tarantino sobre el cine actual

noviembre 17, 2022



Conocido por ser la mente detrás de Pulp Fiction, Kill Bill, y su más reciente entrega, Érase Una Vez… en Hollywood, Quentin Tarantino ha sido bautizado como uno de los mejores directores de la industria aclamado por la crítica y sus memorables producciones. Con años de trayectoria, el cineasta indudablemente posee un amplio conocimiento que ha adquirido no solo por sus experiencias, sino como espectador de otros filmes destacados de cada década, señala un artículo publicado por la revista Rolling Stone.

En conversaciones con Roger Avary para su último episodio del podcast The Video Archives, Tarantino calificó la época actual como “la peor era en la historia de Hollywood”, apuntando a las películas de hoy, así como a las de los años 80 y 50. “Aunque los años 80 fueron la época en la que probablemente vi más películas en mi vida , al menos en lo que se refiere a ir al cine, creo que el cine de los 80 es, junto con el de los 50, la peor época de la historia de Hollywood. Sólo igualada por la época actual”.

El director añadió que a pesar de que la industria nos haya bombardeado con “material pobre”, esto también funciona como una gran ventaja para “las [películas] que no se conforman, que sobresalen de la manada”. Sus palabras parecen dar continuidad a las declaraciones que hizo a principios de este mes sobre el Universo de Marvel en particular, explicando por qué nunca dirigiría una.

“Hay que ser un asalariado para hacer esas cosas. Yo no soy un empleado. No estoy buscando un trabajo”, dijo entonces a Los Angeles Times. Pero Tarantino no es el único de las grandes ligas en criticar en mayor o menor medida a las películas modernas de superhéroes. En diferentes ocasiones Martin Scorsese, Ridley Scott y Francis Ford Coppola han hecho comentarios que se alinean con el pensamiento del director de Kill Bill.

Sin embargo, no puede concluirse que Quentin no disfrute de producciones actuales, pues dentro de su crítica rescata Infierno en la Tormenta de Alexandre Aja, la historia de Stephen King hecha película por Mike Flanagan, Doctor Sueño, y Top Gun: Maverick y Amor sin barreras de Steven Spielberg. “Ofrecen un verdadero espectáculo cinematográfico, del tipo que casi pensé que no iba a ver más. Fue fantástico”.