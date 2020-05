Es momento de hacer conciencia o pasaremos a semáforo rojo: Tavo Pérez

mayo 15, 2020

Jorge Domínguez Xala/ San Andrés Tuxtla. “Desgraciadamente se ha confirmado que San Andrés pasamos de tener 10 personas contagiadas con COVID-19 a tener 12 casos confirmados, esto es algo que nos preocupa y mucho, hemos pasado de acuerdo a la clasificación que tiene el Gobierno del estado, de tener un color verde, ya a un color amarillo y con vías a seguir creciendo y alcanzar un color rojo”, informó Octavio Pérez Garay, Presidente Municipal de San Andrés Tuxtla, en un video mensaje emitido a través de redes sociales.

Tavo Pérez hizo un llamado enérgico a la población pues dijo que es el momento de hacer conciencia, y de estar todos unidos siguiendo las medidas preventivas, pues de nuestras acciones, añadió, depende lo que pase en San Andrés Tuxtla en los próximos días.

“El gobierno municipal, el gobierno municipal, el gobierno del estado y el gobierno federal hemos estado insistiendo con las medidas de prevención de higiene, pero pareciera que a muchos no les importa, he oído hasta el día de hoy a personas que no creen lo que está sucediendo y no creen que el coronavirus que sea real”, comentó Tavo Pérez.

El alcalde reprochó la incredulidad de algunos sectores de la población acerca de los alcances negativos de esta pandemia sobre la salud de los sanandrescanos e incluso explicó que aunque 12 contagios parezcan pocos respecto del número de contagios que hay en otros municipios de la entidad, esta cifra es proporcional al volumen de habitantes, por lo que considerando esto, corremos el riesgo de pasar a rojo en el semáforo de alerta por contagios.

“Hay algo que les quiero decir, tal vez si nos vamos a los números pudieran tener cierta razón, aquí en San Andrés tenemos 12 contagiados, desgraciadamente una persona fallecida y si nos vamos a números, efectivamente pueden ser muy pocos para la cantidad de habitantes que tenemos en nuestro municipio, pero yo no sé ustedes, hablando de números hay algo que a mí me preocupa, en base a las pruebas que se realizan en nuestro estado, una de cada cuatro personas que se realice la prueba es positiva, y de cada 10 casos positivos, 1 fallece, a mí no me gustaría que alguien que yo conozca, un familiar, un amigo, algún colaborador de aquí del ayuntamiento pasar a formar parte de esa estadística, yo creo que a ustedes tampoco, por eso llego el momento de tomar otras medidas, el tomar medidas de prevención y de higiene al máximo, exageradas, y que aquí en San Andrés, en el municipio tomemos nuestras responsabilidades también”, puntualizó.

Para finalizar su mensaje, el munícipe informó sobre el cierre temporal de vialidades durante el fin de semana, para evitar contingencias y mayores riesgos de contagio.

“He hablado con el delegado de transito de aquí en San Andrés para que a partir del día de mañana se cierre el centro de la ciudad, lo cual va a representar molestias para lo que tengan que venir al centro, por lo cual eviten el venir, de esta manera evitaremos aglomeraciones de personas en el centro de la ciudad, en el mercado municipal se tomó una decisión en conjunto con los locatarios, cerrar los accesos y solamente tener accesos determinados para que la gente pueda entrar y salir del mercado municipal, estas son medidas que tomamos en conjunto pero que ayuda para tener un mejor control de aquellas personas que siguen visitando nuestro centro de abastos. San Andrés vive un momento difícil y lo más difícil está por venir, es una cuestión de que nosotros nos decidamos a que si queremos parar esto por completo o si queremos que esto siga creciendo. Yo te lo pido a ti de la manera más atenta a que contribuyas y ponga su granito de arena, que lo hagas por ti y por tu familia, recuerda las medidas de prevención que tanto hemos insistido, el uso de cubre bocas obligatorio cuando salgas a la vía pública, el lavarse constantemente las manos, el utilizar el gel antibacterial, el toser o estornudar de etiqueta en la parte de adentro de la comisura de la camisa a la altura del codo y muchas de las otras medidas que se han determinado que viene a sumar a las demás, ninguna antepone o contrapone a la otra, así que por favor de nueva cuenta cuídese”, concluyó.